Medicina estética é cada vez mais popular entre os homens

Mercado deverá manter um crescimento médio anual de 5% até 2030, impulsionado pela forte procura e pelo aumento do número de doentes

Os homens recorrem cada vez mais à cirurgia estética, uma tendência particularmente assinalável no Médio Oriente e na América Latina, de acordo com os dados apresentados na quinta-feira em Paris, no congresso mundial do setor (IMCAS).

Entre 2018 e 2024, o número de procedimentos cirúrgicos realizados em homens aumentou 95%, e os tratamentos estéticos não cirúrgicos (injeções, tratamentos a laser ou peelings) para pacientes do sexo masculino cresceram 116%, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS).

Em comparação, os aumentos atingiram os 59% e os 55%, respetivamente, para as mulheres.

"Esta tendência, particularmente acentuada no Médio Oriente e na América Latina, reflete uma profunda transformação das normas sociais e uma crescente aceitação dos procedimentos estéticos por parte dos homens, que ainda representam apenas 16% de todos os procedimentos", de acordo com uma análise de mercado apresentada no congresso IMCAS, que decorre até 31 de janeiro em Paris.

De acordo com as projeções apresentadas no congresso, o mercado deverá manter um crescimento médio anual de 5% até 2030, impulsionado pela forte procura e pelo aumento do número de doentes.

No entanto, prevê-se um aumento da pressão competitiva, particularmente nos mercados de injeções de toxina botulínica e de ácido hialurónico, dois segmentos que, em conjunto, representam mais de metade do mercado global de medicina estética e movimentaram 9,6 mil milhões de euros em 2025.

"Entrámos de facto num modelo de estética orientado para o consumidor, enquanto há 10 ou 15 anos poderia ser considerado demasiado elitista", explicou à agência France-Presse (AFP) Laurent Brones, especialista em economia da IMCAS.

"As gerações Z (1997 e 2012) e Millennials (1980-1995) estão a aceder à medicina estética muito mais cedo do que as gerações anteriores", segundo a IMCAS.

Com aproximadamente 45% da quota de mercado global, os Estados Unidos continuaram a dominar o mercado mundial em 2025, representando o maior número de procedimentos estéticos não cirúrgicos e dominando o segmento da toxina botulínica (56% da procura global).

Prevê-se que este crescimento diminua gradualmente, para cerca de 5% ao ano entre 2025 e 2030, enquanto a região da Ásia-Pacífico deverá apresentar o crescimento mais expressivo (cerca de 7% ao ano) durante este período, de acordo com as projeções.

