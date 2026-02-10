Mais doentes em lista de espera, mais utentes sem médicos de família, menos consultas médicas e menos cirurgias. Relatório desvenda cenário atual do SNS

Há 49 min

Documento da ACSS, com dados provisórios de 2025, revela que, além dos problemas na assistência médica, as contas estão descontroladas: o prejuízo atinge os 2,7 mil milhões de euros

São os últimos dados sobre o Serviço Nacional de Saúde e vêm revelar um cenário preocupante: há mais doentes em lista de espera, mais utentes sem médico de família, menos consultas médicas e menos cirurgias. Isto apesar de os hospitais terem recebido 13 mil milhões, mais 5,3% do que no ano anterior e de existirem mais médicos e enfermeiros a trabalhar nos hospitais e centros de saúde do país.

Um relatório da Administração Central do Sistema em Saúde (ACSS) concluído hà poucos dias, que a CNN Portugal teve acesso, mostra que em dezembro de 2025 havia 1,1 milhões de utentes à espera para uma consulta, 267.832 a aguardar uma cirurgia e 1,6 milhões de pessoas sem médico de família.

Apesar de o combate às listas de espera e a atribuição de médicos de família para todos os utentes serem duas das grandes promessas de Luís Montenegro e da ministra Ana Paula Martins, este documento, mostra que agora, em dezembro de 2025, os números estavam piores do que no mesmo mês de 2024. E esta degradação não ocorreu só nos cuidados de saúde, mas também nas contas: os hospitais do SNS geraram um prejuízo de 2,7 mil milhões de euros e uma dívida de 1,4 mil milhões de euros, mais quase 11 % do que há um ano.

Este relatório da ACSS, que ainda tem alguns dados provisórios, dá conta do que se passa dentro dos hospitais e dos centros de saúde.

Listas de espera dispararam

Nas várias Unidades Locais de Saúde, as listas de espera dispararam. Os utentes a aguardar uma consulta eram, em dezembro de 2025, mais de 1,1 milhões e os que esperam por uma operação ultrapassam os 267 mil. Uma situação que piorou em apenas 12 meses. Desde o final de 2024, as listas de espera para operações cresceram 3,3% e as filas para uma consulta subiram 13,6%.

E grande parte dos que aguardam por uma consulta ficam para lá do tempo permitido por lei. Os dados provisórios da ACSS indicam que mais de 50% das consultas ainda são realizadas fora do tempo máximo de resposta garantido (TMRG).

Das 39 Unidade Locais de Saúde (ULS) e três IPO, só em 13 as listas de espera não cresceram em relação a 2024. Em todas as outras o número de inscritos para cirurgia acumularam-se, fazendo aumentar a espera. As ULS de Barcelos, Santa Maria, Amadora-Sintra, Vila do Conde e Alto Alentejo foram as que registaram aumentos maiores, segundo os dados provisórios da ACSS.

A ULS de Barcelos chegou a registar um aumento de 47,7% dos inscritos para cirurgia que são agora 5.171. Em segundo lugar surge o Amadora-Sintra, onde a fila cresceu 27,7%, tendo 7.965 utentes. No Alto Alentejo o aumento é semelhante: comparando com 2024 o número de pessoas a aguardar uma operação subiu 27,2%, totalizando 2.111.

O hospital de Santa Maria surge a seguir. Nesta unidade de saúde, onde se assistiu ao escândalo do médico Miguel Alpalhão que terá recebido perto de 700 mil euros por 22 dias de trabalho, a lista de espera também engrossou 26,5% e em dezembro de 2025 estavam 12.619 doentes a aguardar uma operação. Em Vila do Conde, por seu lado, registou-se um aumento de 21% e a lista conta com 1.797 doentes.

A par do engrossar das listas de espera, assistiu-se a uma diminuição das operações feitas nos estabelecimentos de saúde. Ao todo, 884.063 cirurgias, menos 0,7%. Também os internamentos diminuíram 4,2%. Só as consultas subiram nos hospitais, atingindo mais de 14 mil. No entanto, a subida foi nas consultas subsequentes, pois quando se analisa as primeiras consultas o cenário de queda repete-se com menos 1,8% de consultas do que o registado em 2024.

Nos cuidados de saúde primários também há sinais de preocupação. Há mais utentes inscritos nos centros de saúde, somando 10, 7 milhões, mas mais de 1,5 milhão não tem médico de família atribuído. Um valor que cresceu 2,7% em relação a dezembro de 2024. O total de consultas nos centros de saúde também diminui 0.8%.

Foram ao todo 33,8 milhões de consultas, passando, no entanto, a ser menos presenciais do que habitualmente. Os dados dão conta de que se deu um aumento de 3,3% das consultas não presenciais e de 5,0% das consultas ao domicílio.

...mas há mais médicos e enfermeiros

Ao mesmo tempo as listas de espera aumentam e são feitas menos consultas, internamentos e operações, os dados da ACSS indicam que há mais médicos e enfermeiros a trabalhar no SNS. Os clínicos são agora 30,117 mil, mais 1,3% do que em 2024. Os enfermeiros, por seu lado, totalizam 52 303, um aumento de 2,5%.

Em todo o relatório há, no entanto, um dado que revela uma mudança: assistiu-se a uma diminuição das idas à urgência, o que pode estar relacionado com a criação de novas regras de acesso que passa por telefonar primeiro para a linha de saúde 24. Assim, os primeiros dados indicam que em 2025 houve 5,5 milhões de episódios de urgência, menos 9,5% do que em 2024.