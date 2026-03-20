Se anda na Linha de Cascais, atenção a estes dois dias: os comboios vão parar

Agência Lusa , MCC
Há 50 min
Greve na CP (Lusa)

Circulação ferroviária vai estar condicionada entre São Pedro do Estoril e Cascais

A circulação ferroviária na Linha de Cascais vai estar condicionada entre São Pedro do Estoril e Cascais nos dias 29 de março e 12 de abril, devido a obras de modernização, informou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Num comunicado conjunto, a IP e a CP – Comboios de Portugal referem que a intervenção insere-se na empreitada de modernização da via e da catenária da Linha de Cascais, com o objetivo de reforçar a segurança, a eficiência da exploração ferroviária e a qualidade da oferta de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

“Em virtude da elevada complexidade e duração dos trabalhos a realizar, incompatível com a manutenção da circulação ferroviária regular, torna-se imprescindível proceder à interdição parcial deste troço no dia 29 de março, bem como no dia 12 de abril”, lê-se na nota.

Nos dois dias, a interdição será na via descendente entre Cascais e São Pedro do Estoril, entre as 08:20 e as 20:15.

Durante estes períodos, em São Pedro do Estoril, os comboios no sentido Cascais param na linha 1 (lado mar), enquanto os comboios no sentido Cais do Sodré, provenientes de Cascais e com término ou partida em São Pedro do Estoril, utilizam a linha 3 (central).

Nas estações de S. João do Estoril, Estoril e Monte Estoril, os comboios vão circular e parar na linha 1 (lado mar), em ambos os sentidos.

As entidades referem ainda que os horários dos comboios sofrerão ajustes pontuais nestes dias, tendo a calendarização das interdições sido definida para períodos de fim de semana, com o objetivo de minimizar os impactos na mobilidade dos passageiros.

Temas: Circulação ferroviária São Pedro do Estoril Cascais CP Obras CP

País

Se anda na Linha de Cascais, atenção a estes dois dias: os comboios vão parar

Há 50 min

Já fez o seu kit de emergência e sabe quanto pode custar?

Há 51 min

Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires

Há 1h e 6min

Febre aftosa agrava-se na Europa e DGAV pede reforço da prevenção

Há 2h e 45min
Mais País

Mais Lidas

Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão

Ontem às 16:29

Animal vivo encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

Ontem às 20:41

Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros

Ontem às 10:55

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

18 mar, 08:00

Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

18 mar, 23:57

Novo programa de saúde oral cria cheque-prótese e reforça acesso no SNS

Hoje às 06:13

Morreu Chuck Norris

Há 3h e 52min

Encontrado o corpo do estudante norte-americano que desapareceu durante as férias em Espanha

Ontem às 19:06

"Esta é a última oportunidade para experimentar": Martínez chama Tomás Araújo, Mateus Fernandes, Samú, Mora, Horta, Guedes e explica Pablo

Hoje às 12:33

Enforcados em praça pública: Irão executa os primeiros manifestantes da revolta contra o regime em janeiro

Ontem às 20:59

"Não há como fugir" a uma "situação grave": a guerra estalou e podemos começar a preparar-nos para ver a prestação da casa aumentar

Hoje às 07:00

Reforma constitucional "perigosa" vai a referendo em Itália. "Qualquer futuro governo pode abusar de um sistema como este"

Hoje às 08:00