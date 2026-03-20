Se anda na Linha de Cascais, atenção a estes dois dias: os comboios vão parar

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Circulação ferroviária vai estar condicionada entre São Pedro do Estoril e Cascais

A circulação ferroviária na Linha de Cascais vai estar condicionada entre São Pedro do Estoril e Cascais nos dias 29 de março e 12 de abril, devido a obras de modernização, informou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

Num comunicado conjunto, a IP e a CP – Comboios de Portugal referem que a intervenção insere-se na empreitada de modernização da via e da catenária da Linha de Cascais, com o objetivo de reforçar a segurança, a eficiência da exploração ferroviária e a qualidade da oferta de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa.

“Em virtude da elevada complexidade e duração dos trabalhos a realizar, incompatível com a manutenção da circulação ferroviária regular, torna-se imprescindível proceder à interdição parcial deste troço no dia 29 de março, bem como no dia 12 de abril”, lê-se na nota.

Nos dois dias, a interdição será na via descendente entre Cascais e São Pedro do Estoril, entre as 08:20 e as 20:15.

Durante estes períodos, em São Pedro do Estoril, os comboios no sentido Cascais param na linha 1 (lado mar), enquanto os comboios no sentido Cais do Sodré, provenientes de Cascais e com término ou partida em São Pedro do Estoril, utilizam a linha 3 (central).

Nas estações de S. João do Estoril, Estoril e Monte Estoril, os comboios vão circular e parar na linha 1 (lado mar), em ambos os sentidos.

As entidades referem ainda que os horários dos comboios sofrerão ajustes pontuais nestes dias, tendo a calendarização das interdições sido definida para períodos de fim de semana, com o objetivo de minimizar os impactos na mobilidade dos passageiros.