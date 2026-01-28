Circulação ferroviária nas linhas do Norte, Oeste e Beira Baixa suspensa devido à depressão Kristin

CNN Portugal , PF
Ontem às 18:42
Alfa Pendular (Paulo Novais/Lusa)

Alfa Pendular é um dos comboios que não circulam neste momento

A circulação ferroviária está suspensa em várias linhas do Norte e Centro do país devido à tempestade Kristin

De acordo com a CP, os comboios não estão a circular nas linhas da Beira Baixa, Oeste e Norte, esta última entre Porto e Lisboa, ou seja, o Alfa Pendular, e entre Coimbra B e o Entroncamento.

A empresa ferroviária adianta também que a venda de bilhetes para o Alfa Pendular e Intercidades das linhas da Beira Baixa, Beira Alta e Norte se encontra indisponível esta quarta e quinta-feira.

Temas: Circulação Ferroviária Comboios Comboios suspensos Alfa Pendular Linha do Oeste

Meteorologia

04:11

"Ciclogénese explosiva é o termo técnico" que explica o que aconteceu na última noite em Portugal

Há 3h e 35min
05:36

"A transmissão de informação não é capacitação" - pensar o contrário é "um erro grave"

Há 3h e 36min

Circulação ferroviária nas linhas do Norte, Oeste e Beira Baixa suspensa devido à depressão Kristin

Ontem às 18:42

Autarquia pede ao Governo que decrete estado de calamidade na Nazaré

Ontem às 18:27
Mais Meteorologia

Mais Lidas

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Ontem às 06:41

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Ontem às 12:16

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Ontem às 08:04

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

Ontem às 07:21

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Ontem às 10:53

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

27 jan, 15:57

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

27 jan, 09:46

Trubin (sim, o guarda-redes) marcou e apura o Benfica para o play-off. Sporting segue direto para os oitavos

Ontem às 19:34

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

27 jan, 15:22

VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin

Ontem às 10:49