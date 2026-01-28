Circulação ferroviária nas linhas do Norte, Oeste e Beira Baixa suspensa devido à depressão Kristin

Ontem às 18:42

Alfa Pendular é um dos comboios que não circulam neste momento

A circulação ferroviária está suspensa em várias linhas do Norte e Centro do país devido à tempestade Kristin

De acordo com a CP, os comboios não estão a circular nas linhas da Beira Baixa, Oeste e Norte, esta última entre Porto e Lisboa, ou seja, o Alfa Pendular, e entre Coimbra B e o Entroncamento.

A empresa ferroviária adianta também que a venda de bilhetes para o Alfa Pendular e Intercidades das linhas da Beira Baixa, Beira Alta e Norte se encontra indisponível esta quarta e quinta-feira.