Cinemas portugueses com mais espectadores em maio

Agência Lusa , PP
Há 51 min
Sala de cinema (Lusa/ Nuno Veiga)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A lista de maio de filmes mais vistos é liderada por “O Diabo Veste Prada 2”, com 291 mil espectadores

Os cinemas portugueses receberam 991 mil espectadores em maio, uma subida de 15,3% face ao mesmo mês de 2025, revelou esta terça-feira o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com dados revelados hoje, no acumulado deste ano, os cinemas portugueses verificaram um aumento de 1,9% no número de espectadores, para um total de 4,6 milhões de entradas.

Em termos de receita bruta, em maio, os cinemas registaram uma subida de 27,5% face ao mesmo mês do ano passado, com 6,9 milhões de euros. Nos primeiros cinco meses do ano, a receita acumulada foi de 31,6 milhões de euros, 10,5% acima de igual período de 2025.

A lista de maio de filmes mais vistos é liderada por “O Diabo Veste Prada 2”, com 291 mil espectadores, seguindo-se “Michael”, com 257 mil, “Super Mario Galaxy: O filme”, com 58 mil entradas, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, com 52 mil, e “Obsession”, com quase 50 mil bilhetes vendidos este mês.

O filme português mais visto do ano é “Projeto Global”, de Ivo M. Ferreira, com 8.882 espectadores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em termos de espectadores por distribuidoras, até maio, a NOS Lusomundo Audiovisuais lidera com 1,7 milhões (no que é uma quebra de 17,8% face ao mesmo período de 2025), seguindo-se a Cinemundo com 1,6 milhões (descida de 0,3%) e a Pris Audiovisuais com 635 mil entradas (no que representou uma subida de 669% para a empresa face a 2025).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cinema Público Espectadores Maio Subida
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Cinema

Cinemas portugueses com mais espectadores em maio

Há 51 min

Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

5 jun, 09:23

Morreu Marjane Satrapi. Família e amigos dizem que "morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa", o marido

4 jun, 10:16

Vem aí o "Toy Story 5"

2 jun, 14:10
Mais Cinema

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Ontem às 17:27

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Ontem às 14:28

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Hoje às 07:28

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Hoje às 11:07

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00

Boas notícias: há muito mais sardinha no mar

Ontem às 17:56

Estas são as 20 melhores cidades gastronómicas de 2026 (e Portugal também está na lista)

Ontem às 17:03