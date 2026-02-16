Morreu o ator Robert Duvall

Ficou célebre por participações nos filmes "O Padrinho" ou "Apocalypse Now"
Robert Duvall, o ator vencedor de um Óscar mais conhecido por “O Padrinho”, “Apocalypse Now” e muitos outros papéis de durão ao longo de uma carreira aclamada no cinema que se estendeu por seis décadas, morreu. Tinha 95 anos.
Duvall morreu “pacificamente” em sua casa em Middleburg, Virgínia, no domingo, de acordo com um comunicado enviado por sua agência de relações públicas em nome de sua esposa, Luciana.
Duvall interpretou de forma memorável o consigliere, ou conselheiro-chave, da família Corleone em “O Padrinho”, de Francis Ford Coppola, tendo recebido a primeira das suas sete nomeações para os Óscares da Academia pelo filme de 1972, antes de repetir o papel dois anos mais tarde em “O Padrinho Parte II”. Duvall faltou a uma segunda sequela há muito adiada, “O Padrinho Parte III”, devido a uma disputa salarial.
Nascido em San Diego, Califórnia - o seu pai era um oficial de carreira da marinha - Duvall desempenhou uma grande variedade de papéis, desde cowboys a militares.
Frequentou o Principia College em Illinois e serviu no exército durante a Guerra da Coreia antes de se mudar para Nova Iorque e estudar teatro com o famoso treinador de actores Sanford Meisner. Durante esse período, partilhou um apartamento com Dustin Hoffman e conviveu com Gene Hackman, outro jovem ator que viria a ter grande sucesso.
Duvall participou numa série de peças de teatro antes de ser escolhido para a versão cinematográfica de “To Kill a Mockingbird”, no pequeno mas fundamental papel de Arthur “Boo” Radley, em 1962. (Mais tarde, deu o nome de “Boo” a um dos seus cães).
Seguiu-se uma série de papéis no cinema, entre eles o de vilão ao lado de John Wayne na única interpretação de Wayne vencedora de um Óscar, “True Grit”; o papel do major Frank Burns no filme de Robert Altman “M*A*S*H”; e o papel principal na estreia distópica na realização de ficção científica de George Lucas, “THX 1138”, do realizador de “Star Wars”, em 1971, em que Duvall (e todos os outros) ostentavam cabeças rapadas.
Esse filme foi lançado no ano anterior a “O Padrinho”, e o seu papel como o advogado da família Corleone, Tom Hagen, levou Duvall a outro escalão. A partir daí, o ator trabalhou constantemente, interpretando um executivo de uma estação de televisão na sátira “Network” e migrando para a televisão na minissérie de grande sucesso “Lonesome Dove”.
Duvall ganhou um Óscar de ator principal por interpretar um cantor country no filme de 1983 “Tender Mercies”, no qual cantou sozinho.
Também recebeu nomeações como fuzileiro em desacordo com a família em “The Great Santini” e como tenente-coronel Kilgore no épico da Guerra do Vietname “Apocalypse Now”, que o reuniu com Coppola e o fez proferir a frase frequentemente citada: “Adoro o cheiro a napalm pela manhã”.
Os papéis noutros westerns também fizeram parte da sua obra, como em “Open Range”, contracenando com Kevin Costner, e o seu papel vencedor de um Emmy noutra minissérie, “Broken Trail”.
Duvall também se tornou cineasta, escrevendo, realizando e contracenando no filme de 1997 “The Apostle”, sobre um pregador problemático, e mais tarde realizando os filmes “Assassination Tango” e “Wild Horses”. Foi novamente nomeado para um Óscar de ator pelo seu trabalho em “O Apóstolo”.
Manteve-se ativo até à década de 2010, tendo recebido outra nomeação para um Óscar aos 84 anos por “O Juiz”, em 2014, e aparecendo em filmes como “Jack Reacher” e “Widows”.
Numa entrevista a Larry King, Duvall chamou à sua decisão de não aparecer no terceiro filme de “O Padrinho” “uma questão de princípio”, dizendo a Bob Costas que Al Pacino ia receber cinco vezes o valor que lhe foi oferecido, o que era “totalmente inaceitável”.
“Toda a gente o fez por dinheiro”, disse Duvall na altura. “Porquê esperar 15 anos para fazer uma sequela?”
Duvall interpretou uma série de figuras históricas durante a sua carreira, incluindo Robert E. Lee (“Gods and Generals”), Joseph Stalin (no filme da HBO "Stalin") e o criminoso de guerra nazi Adolf Eichmann (“The Man Who Captured Eichmann”).
Casado quatro vezes, o último casamento de Duvall foi com a atriz e realizadora argentina Luciana Pedraza, 41 anos mais nova, em 2004.
Duvall tem um historial de apoio aos candidatos republicanos, tendo assistido à tomada de posse de George W. Bush, angariado fundos para a candidatura de Mitt Romney e narrado um vídeo na Convenção Nacional Republicana em 2008.
Foi galardoado com a Medalha Nacional das Artes durante a administração Bush, em 2004.
A declaração do representante de Duvall acrescentou esta segunda-feira que não será realizado nenhum serviço formal. Em vez disso, “a família encoraja aqueles que desejam honrar a sua memória a fazê-lo de uma forma que reflicta a vida que ele viveu, assistindo a um grande filme, contando uma boa história à volta de uma mesa com amigos, ou dando um passeio no campo para apreciar a beleza do mundo”.