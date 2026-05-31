O seu homicídio ficou por resolver durante 30 anos. Até agora

Há 1h e 9min

Caso arquivado há 30 anos resolvido com nova tecnologia de ADN. Suspeito de homicídio viveu décadas com novo nome até ser encontrado no Arizona

(ACIMA: imagem sem data de Cindy Wanner divulgada pelo gabinete do xerife do condado de Placer. Placer County Sheriff's Office)

Durante mais de 30 anos, a resposta à pergunta sobre quem matou Cindy Wanner permaneceu envolta em mistério para familiares e autoridades norte-americanas, depois de a mulher desaparecer de uma casa no norte da Califórnia, deixando tudo para trás — incluindo um bebé.

O desaparecimento súbito, em 1991, abalou os residentes de Granite Bay, um subúrbio de Sacramento, onde a mãe de dois filhos, de 35 anos, tinha ido limpar a casa da irmã, segundo os investigadores.

O bebé de 11 meses de Cindy foi encontrado preso numa cadeira alta e a chorar, sem a mãe, quando um familiar chegou à casa nesse dia.

Uma extensa operação de busca terminou três semanas depois, quando o corpo de Cindy foi encontrado numa zona remota a cerca de 65 quilómetros da casa da irmã, segundo o gabinete do xerife do condado de Placer.

Mas permaneceram muitas dúvidas sobre quem estava por trás da morte de Wanner — e porquê.

Ao longo dos anos, as autoridades continuaram a analisar provas sem obter resultados conclusivos, até que novas tecnologias de análise de ADN lhes deram esperança renovada para identificar o assassino.

Suspeito viveu décadas sem levantar suspeitas

Recentemente, os detetives enviaram uma “peça final de prova” do caso de Cindy Wanner para o laboratório forense de um gabinete de xerife vizinho. O resultado revelou uma correspondência genética que identificou James Lawhead Jr., de 64 anos, como suspeito, explicou o gabinete do xerife do condado de Placer.

Embora a correspondência de ADN os tenha levado até Lawhead, encontrá-lo revelou-se um desafio.

Os investigadores não encontraram qualquer rasto do homem e “parecia simplesmente ter desaparecido desde 2005”, assumiu o xerife Wayne Woo, numa conferência de imprensa no final de abril.

“Explorámos todas as possibilidades sobre o que lhe poderia ter acontecido — se estaria a viver sob uma identidade falsa, se teria deixado o país ou até se estaria morto”, disse Woo, acrescentando que as autoridades verificaram registos tanto nos EUA como no Canadá.

Os detetives pediram ajuda a outras agências e o Departamento de Polícia de Scottsdale, recorrendo ao sistema de reconhecimento facial do Departamento de Transportes do Arizona, identificou uma correspondência, indicou Woo.

O sistema é normalmente utilizado para detetar cartas de condução falsas, documentos de identidade fraudulentos e suspeitas de roubo de identidade.

No Arizona, o suspeito não usava o verdadeiro nome. Lawhead vivia sob a identidade de Vincent Reynolds, segundo o gabinete do xerife, e residia em Bullhead City, perto da fronteira com o Nevada e a quase 1000 quilómetros do condado de Placer.

Autoridades acreditam que suspeito pode estar ligado a outros crimes

O homem foi detido na entrada da própria casa em Bullhead City, a 24 de abril.

Após a detenção, os investigadores revistaram a residência e encontraram armas carregadas, um saco com 15 mil dólares e um telemóvel descartável, acrescentou o xerife.

Lawhead enfrenta acusações de homicídio e rapto, de acordo com o procurador distrital do condado de Placer, Morgan Gire, e foi já extraditado.

A CNN não conseguiu identificar um advogado que represente Lawhead.

“Esta detenção é um poderoso lembrete de que o tempo não apaga responsabilidades, nem diminui o nosso compromisso”, defendeu Gire num comunicado após a detenção.

Vizinhos de Lawhead em Bullhead City disseram à afiliada da CNN KPHO que ficaram chocados ao descobrir que o homem vivia entre eles.

Mais tarde, os investigadores descobriram que a casa pertencia à irmã de Lawhead, que anteriormente tinha dito às autoridades não ter contacto com o irmão “há mais de 20 anos”, segundo o gabinete do xerife.

James Lawhead Jr. foi detido em Bullhead City, Arizona, a 24 de abril de 2026. (Placer County Sheriff's Office)

A irmã, Terry Lawhead Steele, de 71 anos, foi detida na Carolina do Sul por cumplicidade, informou o gabinete do xerife do condado de Placer.

A CNN contactou o gabinete do procurador para obter comentários e não conseguiu determinar se Terry Steele tem representação legal.

Durante buscas à casa da mulher em San Clemente, Califórnia, os investigadores afirmaram ter encontrado provas de que ela era proprietária da casa onde Lawhead vivia e que manteve contacto com o irmão ao longo dos anos, apesar de ter afirmado o contrário às autoridades.

“Estas detenções representam um passo significativo rumo à justiça para Cindy e para a família que esperou décadas por respostas”, argumentou o gabinete do xerife em comunicado.

Os detetives estão agora a tentar reconstruir os movimentos de Lawhead nos últimos 20 anos, incluindo passagens por estados como Washington, Oregon e Arizona. Estão também a investigar se poderá estar ligado a outros crimes.

Antes do rapto e homicídio de Cindy, Lawhead invadiu uma casa em 1980 e foi condenado por crimes sexuais envolvendo uma avó de 71 anos e uma rapariga menor, de acordo com Woo e com os registos criminais.

Cumpriu 11 anos de uma pena de 19 anos e foi libertado poucos meses antes do homicídio de Cindy, indicaram as autoridades.

“Encorajamos agências policiais, especialmente na costa oeste, a rever casos arquivados que possam ter semelhanças com este e a contactar a nossa equipa”, apelou o gabinete do xerife do condado de Placer.