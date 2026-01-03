Alguns golfinhos parecem ser amigos das orcas. Cientistas acreditam ter descoberto porquê

3 jan, 11:00

As orcas e os golfinhos juntaram-se para apanhar salmão

Um grupo de golfinhos-de-lados-brancos do Pacífico, ao largo da costa da Colúmbia Britânica, foi observado a cooperar com orcas, um inimigo tradicional mais conhecido por atacar tubarões-brancos do que por interações amigáveis.

Os cientistas dizem ter documentado golfinhos e uma população local de baleias-assassinas conhecida como orcas residentes do Norte a juntarem-se para caçar o alimento principal das orcas: salmão.

Embora outros grupos de orcas se alimentem de golfinhos, as residentes do Norte não o fazem. Ainda assim, é a primeira vez que este tipo de comportamento cooperativo é documentado entre os dois mamíferos marinhos, segundo relataram os investigadores.

“Vê-los a mergulhar e a caçar sincronizados com os golfinhos muda completamente a nossa compreensão do significado desses encontros”, afirmou Sarah Fortune, responsável pela conservação de grandes baleias na Federação Canadiana da Vida Selvagem e professora assistente no departamento de oceanografia da Universidade de Dalhousie. Fortune foi a autora principal do estudo, publicado na revista Scientific Reports.

Para observar a interação entre golfinhos e orcas, os investigadores captaram imagens com drones, bem como vídeo subaquático, através da colocação de etiquetas de sucção nas orcas, equipadas com câmaras e hidrofones.

As imagens mostraram que as baleias-assassinas se deslocavam na direção dos golfinhos e seguiam-nos à superfície. O vídeo subaquático revelou que as baleias-assassinas também seguiam os golfinhos nos seus mergulhos até cerca de 60 metros de profundidade, onde as orcas conseguiam caçar salmão chinook.

Apesar de os níveis de luz serem baixos a essas profundidades, Fortune disse que as câmaras captaram as baleias-assassinas a apanhar salmão, com nuvens de sangue a sair das suas bocas, e os hidrofones registaram o estalido característico de uma presa abatida.

Os investigadores filmaram golfinhos e orcas à superfície e debaixo de água, usando drones e etiquetas equipadas com câmaras. UBC (A. Trites), Dalhousie (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute (X. Cheng)

Para compreender melhor o que estava a acontecer, os investigadores também escutaram os cliques de ecolocalização emitidos por golfinhos e orcas, que permitem aos animais orientar-se e perceber o ambiente à sua volta através da escuta dos ecos dos sons que produzem. “Podemos analisar as características desses cliques para inferir se uma baleia está a perseguir ativamente uma presa, neste caso um peixe, e também se poderá tê-lo capturado”, explicou Fortune.

Os investigadores registaram 258 episódios de interação entre golfinhos e orcas entre 15 e 30 de agosto de 2020.

Descobriram que todas as baleias que interagiam com os golfinhos também se dedicavam a matar, comer e procurar salmão.

No seu conjunto, os dados recolhidos por Fortune e pelos seus colegas sugerem que as baleias-assassinas, predadores temíveis capazes de enfrentar tubarões-brancos e tubarões-baleia várias vezes maiores do que elas, estavam essencialmente a usar os golfinhos como batedores.

“Ao caçarem com outros animais que usam ecolocalização, como os golfinhos, poderão estar a aumentar o seu campo acústico de visão, proporcionando uma maior oportunidade para detetar onde está o salmão. É mais ou menos esse o pensamento que prevalece aqui”, explicou. Usar os golfinhos desta forma permitiria também às orcas poupar energia, uma vez que o salmão se esconde frequentemente a grandes profundidades para tentar evitar predadores como as orcas.

Imagens de drone captaram a interação entre orcas e golfinhos. Na imagem estão o operador de drone Keith Holmes, do Hakai Institute, e a investigadora Taryn Scarff. University of British Columbia (A. Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng)

Mas o que ganham os golfinhos com estas interações?

Os vídeos recolhidos por Fortune e pela sua equipa mostraram que, depois de as orcas capturarem a presa e a partilharem com o grupo, os golfinhos apressavam-se a comer os restos.

Mas o salmão não é uma parte central da dieta dos golfinhos, pelo que um maior acesso a alimento provavelmente não foi a única motivação, referiu Fortune. Ao andarem com as orcas, os golfinhos ganham provavelmente proteção contra outros grupos de orcas que passam pela área e que caçam golfinhos.

Para além das orcas residentes do Norte, que se alimentam de salmão, a região é também habitada por um tipo distinto de orca conhecido como orcas de Bigg ou orcas transitórias, que se especializam em comer mamíferos marinhos como golfinhos.

As interações entre orcas residentes do Norte e golfinhos ocorrem ao largo do nordeste da Ilha de Vancouver há pelo menos três décadas, segundo Brittany Visona-Kelly, gestora sénior da iniciativa Whales Initiative do grupo canadiano de conservação Ocean Wise, que não esteve envolvida nesta investigação, mas estudou as interações entre golfinhos, botos e a mesma população de orcas.

Na sua experiência, foram os golfinhos que iniciaram a interação com as baleias-assassinas, e não o contrário, e mostrou-se cética quanto à ideia de que ambos estivessem genuinamente envolvidos numa cooperação na alimentação. Em vez disso, afirmou que as orcas podem ter encarado os golfinhos como um incómodo mais fácil de tolerar do que de afastar.

Um golfinho-de-lados-brancos do Pacífico nada na água. University of British Columbia (A. Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng)

“Ao longo de vários anos de observações, concluímos que os golfinhos e os botos — e não as baleias-assassinas — são os que mais beneficiam destes encontros. Os golfinhos e os botos ganham provavelmente proteção contra o seu principal predador”, escreveu por email.

“Sugerimos que as orcas residentes do Norte não retiram benefícios claros destas interações, mas que evitá-las ou resistir ativamente pode implicar custos energéticos maiores do que tolerá-las”, acrescentou.

Fortune, no entanto, afirmou que as conclusões da sua equipa desafiam a visão predominante entre os cientistas sobre estas interações.

“De acordo com esse paradigma, os golfinhos teriam de ficar à superfície, a apanhar restos de comida, sem gastar tempo, energia e esforço no processo, o que certamente está a acontecer”, afirmou, acrescentando que a sua equipa não encontrou provas de comportamento antagónico ou de evasão por parte das orcas em relação aos golfinhos.

O navio de investigação Steller Quest foi utilizado para colocar etiquetas nas baleias-assassinas. University of British Columbia (A. Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng)

Além disso, a investigação conduzida por Fortune e pelos seus colegas foi a primeira a utilizar imagens subaquáticas para compreender este comportamento, acrescentou.

A cooperação entre diferentes espécies é relativamente comum na natureza, mas mais rara entre mamíferos e, geralmente, não envolve predadores, explicou Judith Bronstein, professora distinta da Universidade do Arizona no departamento de ecologia e biologia evolutiva, que estuda cooperação entre espécies. Ainda assim, observou que já foram registados casos de coiotes a caçar com texugos e de gambás com jaguatiricas.

Muitas espécies alimentam-se em conjunto, explicou Bronstein, referindo que “bandos mistos de aves ou cardumes mistos de peixes, por exemplo, estão todos atentos aos predadores”.

“O que é interessante neste exemplo é que cada uma das espécies tem capacidades diferentes”, afirmou, “e quando se analisa a colaboração entre espécies, procura-se sempre o benefício que compensa o custo”.