O cientista climático acidental que descobriu uma força inesperada do aquecimento global

Passava noites num projeto paralelo que escondia até dos supervisores

O cientista Veerabhadran Ramanathan almejava o sonho americano enquanto crescia no sul da Índia na década de 1960: especificamente, um Chevrolet Impala, um ‘carro musculado’ que ele conheceu através do seu pai, um vendedor de pneus. Ramanathan chegou aos Estados Unidos aos 20 e poucos anos, mas nunca comprou o carro dos seus sonhos, principalmente porque o seu conhecimento científico sobre o aquecimento global rapidamente superou o seu rendimento.

Avançando para a década de 1970, Ramanathan, agora um recém-formado pós-doutorando em ciências planetárias, passava os seus dias a trabalhar como investigador convidado no Centro Langley de Investigação da NASA em Hampton, na Virgínia, e as suas noites num projeto paralelo que escondia dos seus supervisores. A sua pesquisa solitária noturna acabaria por mudar a forma como os cientistas veem o aquecimento global.

O jovem cientista havia descoberto que os clorofluorcarbonos, ou CFCs, então amplamente utilizados no fabrico de refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e latas de spray, tinham um significativo efeito de estufa. Ramanathan teve um breve contato com esses produtos químicos industriais no seu primeiro emprego numa empresa de refrigeração. Assim como o dióxido de carbono, os CFCs retêm o calor na atmosfera. Na verdade, os cálculos de Ramanathan sugeriam que eles eram mais potentes: uma molécula de CFC poderia ter o mesmo efeito de aquecimento que até 10 mil moléculas de dióxido de carbono. Durante três meses, ele repetiu os cálculos em busca de uma explicação alternativa. Não encontrou nenhuma.

“Eu era apenas um imigrante pós-doutorando da Índia”, lembra Ramanathan. “Não sabia se deveria falar sobre isto com a NASA ou não. Simplesmente enviei o artigo.”

A revista Science publicou as descobertas, e seu trabalho foi capa do The New York Times em 1975. A ideia de que os CFCs poderiam ser uma força tão poderosa no aquecimento global também foi recebida com incredulidade, principalmente pelo próprio Ramanathan, que embarcou no projeto puramente por curiosidade, numa época em que as alterações climáticas não eram uma preocupação urgente.

Em última instância, Ramanathan estabeleceu o facto, agora amplamente aceite, de que gases com efeito de estufa diferentes do CO2 são um dos principais contribuintes para o aquecimento global, um conhecimento de vital importância que fundamentou a primeira política bem-sucedida de mitigação das alterações climáticas.

Ramanathan em meados da década de 1970, quando trabalhava na NASA, onde fez a sua primeira descoberta científica. foto cedida por Veerabhadran Ramanathan

A Real Academia Sueca de Ciências concedeu no final de janeiro a Ramanathan, um distinto professor de investigação do Instituto Scripps de Oceanografia da UC San Diego, o prestigioso Prémio Crafoord, que para alguns vencedores tem sido um prenúncio do Prémio Nobel.

“Ele ampliou a nossa visão de como a humanidade está a afetar a composição da atmosfera, o clima e a qualidade do ar e como esses três interagem”, refere Ilona Riipinen, professora de ciências atmosféricas da Universidade de Estocolmo, na Suécia, e membro do comité que concedeu o prémio, no valor de 8 milhões de coroas suecas (mais de 756 mil euros).

Ramanathan, de 81 anos, é atualmente um distinto professor de investigação em ciências climáticas e atmosféricas no Instituto Scripps de Oceanografia da UC San Diego. foto Erik Jepsen

Um cientista climático acidental

Ramanathan, que estudou engenharia em Bengaluru, na Índia, antes de se mudar para os Estados Unidos, diz que o primeiro grande avanço da sua carreira foi resultado de vários "acidentes" felizes que lhe permitiram conectar os pontos entre diferentes áreas de estudo.

Depois de se formar em engenharia, passou um período infeliz a trabalhar numa empresa de refrigeradores, garantindo que o agente refrigerante — os CFCs — não vazasse. Aos 26 anos, mudou-se para os Estados Unidos e iniciou um doutoramento na Universidade Estadual de Nova Iorque em Stony Brook, numa área relacionada com a engenharia.

Ramanathan, no entanto, descobriu que o seu orientador havia mudado inesperadamente o foco, e a sua dissertação acabou a detalhar o efeito de estufa na atmosfera de Vênus. Então, enquanto trabalhava na NASA, em Langley, deparou-se com o trabalho dos cientistas Mario Molina e Frank Rowland. A pesquisa dos dois homens mostrou que os CFCs destroem a camada de ozono, um gás atmosférico natural que protege os humanos da radiação cancerígena. (A dupla ganharia posteriormente o Prémio Nobel, em 1995.) Somente na década de 1980 é que os CFCs se tornaram uma preocupação pública generalizada.

Antes da sua investigação de 1975, Ramanathan diz que não estava nem um pouco preocupado com as alterações climáticas. No entanto, à medida que ele e outros expandiram a lista de gases traço, como o metano e o óxido nitroso, que contribuem para o efeito de estufa, Ramanathan ficou profundamente preocupado com o facto de o aquecimento global se manifestar muito antes do que se pensava na época. Um artigo que coescreveu em 1985 concluiu que os gases traço eram potencialmente tão importantes quanto o CO2 para o aquecimento global a longo prazo.

“Isso teve um grande impacto. Toda a comunidade climática meio que acordou e disse: ‘Espera aí. O aquecimento global vai acontecer duas vezes mais rápido do que pensávamos. Não será um problema para os nossos filhos. É o nosso problema agora’”, sublinha Spencer Weart, historiador de ciência e autor do livro “A Descoberta do Aquecimento Global”, e também ex-diretor do Centro de História da Física do Instituto Americano de Física. “É ótimo para Ramanathan receber parte da atenção que merece.”

Ramanathan e outros argumentaram que o potencial dos CFCs para o aquecimento global justificava restringir a sua produção. O Protocolo de Montreal de 1987 acabou por proibir o uso de CFCs, em grande parte devido à intensificação da preocupação científica e pública com o seu impacto na saúde após a descoberta, em 1985, de um buraco na camada de ozono. Sem essa proibição, o mundo poderia ter assistido a um aquecimento adicional de até 1 grau Celsius (1,8 graus Fahrenheit), de acordo com um estudo de 2021 publicado na revista Nature.

O efeito de estufa dos CFCs e dos gases residuais era apenas parte do problema. Ao longo da sua longa carreira, Ramanathan utilizou satélites, balões, drones e navios para estudar diretamente a atmosfera da Terra, confirmando com observações diretas o que os modelos climáticos apenas sugeriam.

Ramanathan usou drones e outras ferramentas para medir nuvens castanhas na atmosfera, uma camada de poluição atmosférica. foto NASA

As suas principais descobertas incluem demonstrar, pela primeira vez, que as nuvens têm um efeito de arrefecimento no planeta e compreender como o vapor de água pode amplificar os efeitos de aquecimento do dióxido de carbono. Ele também liderou um projeto que observou e mediu uma nuvem de poluição atmosférica com 3 quilómetros de espessura que cobriu grande parte do subcontinente indiano. O seu trabalho sobre nuvens castanhas na atmosfera revelou que a poluição do ar havia mascarado alguns dos efeitos do aquecimento global, uma dinâmica complexa que os cientistas ainda hoje estão a tentar desvendar.

Ramanathan tornou-se membro do conselho da Academia Pontifícia das Ciências em 2012, assessorando três papas consecutivos sobre políticas de alterações climáticas, uma experiência que, segundo ele, o fez considerar não apenas a ciência, mas também as implicações éticas da crise climática, que, enfatiza, vai afetar desproporcionalmente os pobres.

“O seu modo de comunicação discreto, porém eficaz, tem sido fundamental para envolver tanto a comunidade científica quanto os decisores”, diz Örjan Gustafsson, professor de biogeoquímica da Universidade de Estocolmo e membro da Academia Pontifícia das Ciências, que trabalhou com Ramanathan.

“Com um olhar atento aos mais vulneráveis ​​do nosso planeta e uma escuta atenta aos investigadores mais jovens, ele inspirou toda uma geração de cientistas climáticos.”

Ramanathan (à esquerda) com o Papa Francisco e outros investigadores após um workshop conjunto da Academia Pontifícia das Ciências e da Academia Pontifícia das Ciências Sociais em 2014 no Vaticano. foto Lorenzo Rumori

Agora com 81 anos, Ramanathan dirige um Tesla Model Y (embora tenha um modelo vermelho de um Chevy Impala a enfeitar a sua lareira) e converteu a sua casa na Califórnia para energia solar – mas desistiu de caminhar e de apanhar o autocarro para o trabalho porque, segundo ele, demorava muito.

Raramente aconselha ações individuais para combater a crise climática. Em vez disso, Ramanathan incentiva os jovens que encontra a "levantarem-se e a elegerem os políticos certos" e a divulgarem a mensagem "usando ciência baseada em dados, não em disparates".