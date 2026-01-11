Neste "sítio emocionante" diz-se que Deus transformou as chamas em água e os troncos em peixes

Há 3h e 43min

Esta á a história de um local sagrado para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo

A "cidade dos profetas" onde três religiões se alinham

por Lisa Morrow, CNN

À sombra de um castelo centenário em Şanlıurfa, no sudeste da Turquia, carpas douradas com manchas negras nadam em piscinas azul-turquesa. Segundo a tradição, foram criadas depois de o rei mesopotâmico Nemrut bin Kenan ter atirado o profeta Ibrahim para uma fogueira que ardia na planície abaixo, algures no terceiro milénio a.C..

Pregando contra a idolatria e declarando que só havia um deus, Ibrahim (ou Abraão, como é conhecido por judeus e cristãos) era um espinho no lado de Nemrut. Como Nemrut se considerava um deus, Ibrahim teve de partir. Duas colunas romanas, visíveis acima da planície, marcam o local.

O que é que um nome tem?

Şanlıurfa, 64 quilómetros a norte da fronteira síria, foi outrora parte da Alta Mesopotâmia e lar de dezenas de civilizações - cada uma deixando a sua marca.

A confederação de tribos arameus chamou-lhe Urhai, enquanto a dinastia selêucida (que governou de 312 a 64 a.C.) usou o nome Edessa. Após a conquista árabe no século VII d.C., tornou-se Roha. Os otomanos, que conquistaram a cidade no século XVI, mudaram-lhe o nome para Urfa em 1607.

Em 1984, Şanlı, ou "glorioso" em turco, foi acrescentado - "em reconhecimento da resistência da cidade durante a Guerra da Independência Turca", diz o guia turístico Murat Tanrıtanır. Os habitantes locais lutaram contra as tropas britânicas e francesas que ocuparam a cidade após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial.

"Cidade dos Profetas"

O "Lago dos Peixes" de Balıklıgöl, em Şanlıurfa, está repleto de carpas pintadas de preto foto resulmuslu / iStockphoto / Getty Images

Urfa é conhecida como a Cidade dos Profetas. Reverenciada no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, está associada a figuras como Ibrahim, Job, Jetro e Noé.

Os peregrinos muçulmanos dirigem-se ao complexo da mesquita de Dergah, na cidade velha, à sombra de árvores maduras entre tapetes aveludados de relva salpicados de roseiras.

No seu centro está o Balıklıgöl - "Lago dos Peixes", na realidade duas piscinas repletas de centenas de carpas de manchas negras. O maior, Halil ür-Rahman, marca o local onde se diz que Nemrut, ou Nimrod, tentou matar Ibrahim. Segundo a a história, Deus interveio transformando as chamas em água e os troncos em peixes. Diz-se que as manchas negras nas escamas são cinzas do fogo. A piscina mais pequena, Aynzeliha, deve o seu nome à filha de Nemrut, Zeliha, uma seguidora de Ibrahim que morreu depois de se atirar ao fogo.

"Visitar Balıklıgöl é sempre emocionante", diz Mehmet Kaya, um agricultor local cuja família vive em Şanlıurfa há várias gerações. "Não se trata apenas de um ponto turístico, é um local sagrado ligado à história do profeta Ibrahim. As pessoas vêm para rezar, alimentar os peixes sagrados e sentir o ar pacífico. Faz-nos lembrar as nossas raízes espirituais profundas e as histórias que crescemos a ouvir."

Uma gruta sagrada

Peregrinos visitam a Gruta de Ibrahim - ou Abraão -, na qual se diz que o profeta nasceu foto Luis Dafos/Moment Unreleased RF/Getty Images

Ibrahim terá aterrado ileso em Balıklıgöl, mas este não foi o seu primeiro contacto próximo com o Nemrut. Ainda no ventre da sua mãe, a vida de Ibrahim foi ameaçada depois de Nemrut ter sonhado que iria perder o seu reino. Os sacerdotes previram que uma criança nascida nesse ano poria fim à idolatria, o que levou Nemrut a ordenar a morte de todos os recém-nascidos e crianças no útero. Ibrahim sobreviveu e nasceu numa gruta, onde viveu até aos sete anos.

Hoje, dezenas de peticionários esperançosos reúnem-se à entrada de Mevlid-i Halil Mağarası, conhecida em inglês como a Gruta de Ibrahim, no Complexo da Mesquita de Dergah. Mevlid-i Halil traduz-se como o Nascimento de Halil, Halil significa "amigo de Deus". Os homens e as mulheres entram por portas separadas.

As mulheres, em particular, são atraídas para aqui na esperança de conceber um filho ou de recolher água de uma fonte sagrada que se acredita ter poderes curativos. O ar é ameno e ligeiramente húmido; orações suaves enchem a gruta enquanto as mulheres recitam passagens do Corão e dedilham contas de preocupação, enquanto as crianças são silenciadas.

No exterior, as famílias posam para selfies ou vestem-se com roupas tradicionais coloridas de Şanlıurfa na piscina Halil ür-Rahman, ladeada por elegantes arcos de pedra.

Reescrever a história

Gobeklitepe, em Sanliurfa, data de há mais de 11.000 anos foto Ozan Kose/AFP/Getty Images

A história de Şanlıurfa é anterior aos textos sagrados. Göbeklitepe, a 14 milhas a nordeste da cidade velha, é um sítio neolítico do período pré-potâmico de cerca de 9.600 a 8.200 a.C. Atualmente uma escavação arqueológica ativa, pensa-se que tenha sido utilizada para ritos funerários.

"O que a torna ainda mais espantosa é o facto de ter sido construída por povos pré-históricos que ainda nem sequer tinham desenvolvido a cerâmica ou a agricultura", diz Tanrıtanır. "Isto desafia tudo o que pensávamos saber sobre o desenvolvimento da civilização. Isto sugere que a religião ou o ritual podem ter surgido antes da domesticação de plantas e animais - e não depois."

As escavações efectuadas de 1996 a 2014 revelaram a sua importância. Stonehenge, cujo círculo de pedras data de 2.500 a.C., parece positivamente moderno em comparação.

Os visitantes podem caminhar ao longo de caminhos de madeira sobre uma parte da escavação, vendo pilares monolíticos em forma de T esculpidos com animais. Os painéis informativos explicam o traçado e a história, enquanto o centro de visitantes fornece um contexto mais aprofundado.

O Museu de Arqueologia de Şanliurfa exibe mais de 10.000 itens, incluindo artefactos assírios, babilónicos e hititas. O Homem de Urfa- - com 11.500 anos - é a estátua em tamanho natural mais antiga do mundo - encontra-se ao lado de delicadas estatuetas, ornamentos de prata, roupas bordadas, Alcorões escritos à mão e muito mais. Uma reconstrução a pé do Göbeklitepe oferece uma perspetiva da escala e do impacto espiritual do local original.

No jardim do museu, o Museu do Mosaico de Haleplibahçe alberga extensos mosaicos de uma villa romana, descobertos durante a colocação de tubos. Cenas das histórias de Aquiles e Orfeu e de rainhas amazonas a caçar estão entre os destaques. Do outro lado da estrada, túmulos esculpidos na rocha entre os séculos III e IV formam o Kızılkoyun Nekropolü, outrora a principal necrópole de Edessa. Muitos túmulos permanecem intactos, com relevos ainda visíveis.

Kebabs e chá

O bazar coberto de Şanlıurfa está repleto de lojas que vendem roupa, artigos para o lar, frutos secos e nozes, missangas, panelas de cobre, lenços, tapetes e alforges foto Ozbalci/iStock Editorial/Getty Images

Şanlıurfa não é apenas história. "Para sentir verdadeiramente Urfa, é preciso sentar-se com os habitantes locais, beber chá lentamente e passear pelas ruas antigas", diz Kaya. "Não é um lugar apenas para visitar; é um lugar para sentir." As ruelas estreitas do Kapalı Çarşı, o Bazar Coberto, estão repletas de lojas que vendem roupa, artigos para o lar, frutos secos e nozes, missangas, panelas de cobre, lenços, tapetes e alforges.

"Há aqui uma mistura de culturas árabes, curdas e turcas, o que cria uma atmosfera única que não se encontra em mais lado nenhum", diz Tanrıtanır. Homens que usam lenços na cabeça, com rostos envelhecidos e barbas grisalhas, reúnem-se diariamente em Gümrük Han, uma estrutura semelhante a um caravançarai construído em 1562. "Os lenços puşu cor de lavanda ou com um padrão roxo são tradicionalmente usados pelos homens, especialmente entre as gerações mais velhas, e têm significados simbólicos relacionados com a identidade tribal, o estatuto social ou mesmo as filiações políticas."

Os dados de gamão fazem barulho e as sementes de girassol estalam. Os homens bebem chá com cubos de açúcar na boca enquanto o fumo do tabaco enrolado à mão viaka pelo ar. Outros bebem mırra kahvesi, um café amargo feito de folhas de mırra.

A noite enche as ruas com o aroma de carne picada de vaca e borrego, enquanto os kebabs chiam nos grelhadores dos restaurantes. As melhores espetadas de Urfa utilizam carne picada com uma faca, aromatizada com orégãos, cominhos e paprika. Patlıcan kebabı, ou kebab de beringela, é outra especialidade regional.

"Mas a comida em Şanlıurfa é mais do que apenas kebab", diz Tanrıtanır. As especialidades locais incluem o çiğ köfte, um prato picante de bulgur cru, e sobremesas ricas como o şıllık tatlısı - camadas de crepe de massa com calda recheadas com nozes e cobertas com lascas de pistácio. Pessoalmente, Kaya adora o çiğ köfte: "É mais do que comida, é um ritual social. Fazê-lo à mão, partilhá-lo com amigos e vizinhos - une as pessoas".

Pulsação cultural

Músicos tocam numa "noite de convívio" foto Thankful Photography/Alamy Stock Photo

A comida e a vida social estão interligadas na Turquia e Kaya chama à hospitalidade "uma grande parte da cultura de Urfa".

"Não deixamos um hóspede sair sem comer", diz. "As nossas tradições ainda são fortes e mantemos sempre vivos os nossos costumes, desde a música à dança e à forma como celebramos os acontecimentos da vida. Em comparação com outras partes da Turquia, somos talvez um pouco mais tradicionais e centrados na família."

Alguns homens e mulheres ainda socializam separadamente. O Mutfak Müzesi, o Museu Culinário da cidade, instalado numa antiga casa privada em redor de um pátio de hayat tradicional, recria a vida familiar tradicional com manequins estranhamente realistas.

As sıra gecesi - "noites de convívio " - são eventos em que os jovens e os idosos de Urfa se juntam para comer, recitar poesia e ouvir música ao vivo. Estas noites são utilizadas para transmitir tradições ao longo das gerações, incutir etiqueta e reforçar os laços comunitários, celebrando ocasiões de alegria como casamentos e noites de luto coletivo quando alguém morre.

Também se trata de haver diversão. Os participantes envolvem-se em jogos, conversam e festejam ao estilo de Urfa, até altas horas da noite. Tradicionalmente eram apenas para homens e realizavam-se em casas particulares. Atualmente estão abertos a ambos os sexos e realizam-se frequentemente em cafés. Independentemente de quem assiste a um sıra gecesi, "não é um espetáculo turístico", entusiasma-se Tanrıtanır. "É uma pulsação cultural."

A mesquita principal de Urfa, Ulu Camii, foi construída no final do século XII d.C. e teve como modelo a Grande Mesquita da cidade síria de Alepo. É comum ver aqui homens deitados no tapete, mas nem sempre se prostram em oração. Em vez disso, entram frequentemente em casa para fugir ao calor, dormir a sesta ou conversar com os amigos. Em muitos aspetos, simboliza o que torna Şanlıurfa única.

"É como um museu vivo", diz Tanrıtanır. "Podemos estar num bazar movimentado num momento e, 10 minutos depois, estarmos em frente a um sítio que reescreve a história da humanidade. Há aqui qualquer coisa de místico - quer sejam as pedras antigas de Göbeklitepe, o chamamento para a oração que ecoa das velhas mesquitas ou o acolhimento caloroso que se recebe das pessoas. É um lugar onde o passado e o presente vivem verdadeiramente lado a lado."