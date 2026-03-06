Avião com 147 cidadãos repatriados, a maioria portugueses, já está em Portugal

Agência Lusa , AM
Há 23 min
TAP (imagem Getty)

Coo foi fretado pelo Estado português para repatriar os portugueses que pretendem sair de zonas de risco devido à guerra no Médio Oriente

Um avião fretado à TAP com 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses, em fuga da guerra no irão aterrou em Lisboa às 10:16 no âmbito de uma operação de repatriamento das autoridades portuguesas.

O voo foi fretado pelo Estado português para repatriar os portugueses que pretendem sair de zonas de risco devido à guerra no Médio Oriente.

A aeronave A330 fretada à TAP Air Portugal transportou 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito de outros países: Alemanha, Itália, Estados Unidos da América, Reino Unido e Peru.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, está presente no local para receber os cidadãos repatriados.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a liderança do país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Além da Turquia, incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

Temas: Cidadãos repatriados Portugal Portugueses Irão

País

As imagens do voo de repatriamento que trouxe 24 portugueses

Há 2 min
06:21

"É importante que os turistas se inscrevam no registo de viajante, algo que as pessoas não costumam fazer". Saiba porquê

Há 13 min

Avião com 147 cidadãos repatriados, a maioria portugueses, já está em Portugal

Há 23 min

Coautor de vários crimes de roubo e sequestro detido em Aveiro

Há 42 min
Mais País

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Ontem às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Ontem às 00:35

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Ontem às 07:00

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32

Minuteman III. EUA testaram míssil balístico intercontinental

Ontem às 17:07

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

Ontem às 13:57

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

4 mar, 06:19
opinião
Miguel Sousa Tavares

Rangel é "o único ser no planeta" que viu os aviões americanos nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

Ontem às 22:34

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo

Ontem às 14:14