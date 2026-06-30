MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Grande derrota para Trump: Supremo decide que qualquer pessoa nascida nos EUA tem direito à nacionalidade

CNN , John Fritze
Há 1h e 48min
Direito à cidadania (Mariam Zuhaib/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Agenda de Donald Trump tinha como objetivo o ataque à imigração através da supressão do direito à cidadania, mas o Supremo Tribunal entende o caso de forma diferente

Supremo Tribunal dos Estados Unidos deitou por terra a tentativa do presidente norte-americano, Donald Trump, de acabar com a cidadania por nascimento, tal como entendida há mais de um século, invalidando uma ordem executiva que era parte fundamental da agenda desta administração, embora fosse juridicamente questionável desde o início.

A decisão representa uma derrota significativa para um presidente que se candidatou, em parte, com promessas de acabar com o "turismo de nascimento" e cujo segundo mandato foi amplamente definido pela sua pressão para reprimir tanto a imigração ilegal como a legal.

A decisão do Supremo Tribunal mantém o entendimento de que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é cidadã, mesmo que os seus pais não o sejam.

O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, redigiu o voto da maioria, que incluía conservadores e liberais. Três juízes conservadores - Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch - discordaram da decisão.

"A cidadania, ontem e hoje, era o direito a ter direitos - a participar livremente na nossa comunidade política", escreveu Roberts em nome do Supremo Tribunal. “Os autores da 14.ª Emenda estenderam esta promessa a ‘toda a pessoa nascida livre nesta terra’. Mantemos esta promessa até hoje.”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um dos principais argumentos apresentados por Donald Trump foi que a 14.ª Emenda exigia que as pessoas estivessem domiciliadas - ou tivessem a intenção de permanecer - nos Estados Unidos para terem direito à cidadania por nascimento.

O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, que foi porta-voz da maioria, refutou rapidamente este argumento.

“Se o Congresso pretendesse condicionar a cidadania ao domicílio de cada indivíduo - uma questão que ‘é por vezes de grande dificuldade decidir’ - seria razoável esperar que houvesse pelo menos alguma discussão sobre o assunto”, escreveu Roberts.

“No entanto, a palavra ‘domicílio’ aparece apenas duas vezes na discussão da disposição relevante da Lei dos Direitos Civis. E aparece em apenas um discurso dos debates sobre a Cláusula da Cidadania - como parte de uma explicação sobre por que razão a cidadania estadual é distinta da cidadania nacional ao abrigo da Constituição.”

Divisão entre juízes

Talvez a tentativa de Donald Trump de acabar com a cidadania automática por nascimento não fosse tão fora do comum como os observadores do Supremo Tribunal previam.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Três membros da maioria conservadora do tribunal discordaram da decisão, e um deles terá decidido o caso com base em argumentos muito mais restritos.

No final, o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, conseguiu derrubar a ordem executiva do presidente, emitida no primeiro dia do seu mandato, com apenas uma das conservadoras do tribunal - a juíza Amy Coney Barrett - a concordar com o seu voto. Os três juízes liberais do tribunal também acompanharam a decisão.

Se a missão de Roberts era apresentar uma frente unificada sobre uma teoria considerada marginal há apenas uma década, este esforço não foi bem-sucedido.

O juiz Brett Kavanaugh apresentou um voto concordando com o resultado, mas discordou que a Constituição impedisse a ordem de Trump.

A reação de Trump

Após a decisão ser conhecida, Donald Trump pressionou de imediato o Congresso para eliminar através de legislação a cidadania por nascimento, depois de o Supremo Tribunal ter rejeitado a sua tentativa de acabar com ela por decreto executivo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O Supremo Tribunal manteve a cidadania por nascimento, o que é muito mau para o nosso país, mas podemos facilmente compensar isso no Congresso através de legislação, com o apoio do presidente, como já foi determinado neste processo”, disse Trump numa publicação na sua Truth Social.

“Não é necessária nenhuma emenda constitucional longa e complexa! O Congresso deve começar HOJE a trabalhar para acabar com a cidadania por nascimento, que é cara e injusta para o nosso país. Terão o meu apoio total e irrestrito!”, acrescentou.

Acabar com a cidadania por nascimento através de legislação provavelmente enfrentaria forte oposição no Congresso.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cidadania EUA Nacionalidade Imigrantes Donald Trump
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Grande derrota para Trump: Supremo decide que qualquer pessoa nascida nos EUA tem direito à nacionalidade

Há 1h e 48min

Supremo dos EUA recusa recurso de Trump e mantém indemnização a vítima

Ontem às 17:55

Ébola: EUA ativam nível máximo de emergência

26 jun, 19:11

Conselho da UE dá luz verde ao acordo de tarifas com os Estados Unidos

25 jun, 13:14
Mais E.U.A.

Mais Lidas

opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Hoje às 08:00

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Hoje às 13:36

Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros

Hoje às 00:34

Mundial 2026: Alemanha 1-1 Paraguai, 3-4 após peáltis (resultado final)

Ontem às 20:42

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

28 jun, 19:00

A Rússia está a arder, mas Putin não deve ceder

Hoje às 09:17