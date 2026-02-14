Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

Há 1h e 24min

Liz Fitzgerald e outros descendentes de italianos preparavam-se para pedir cidadania através do jus sanguinis, mas foram travados pelo Decreto Tajani, que restringiu o direito a filhos e netos de nascidos em Itália. Agora, muitos aguardam a decisão do Tribunal Constitucional, que pode reverter a lei

Ao crescer perto de Boston, elementos da cultura ítalo-americana estiveram presentes em grande parte da vida de Liz Fitzgerald.

Em cada véspera de Natal, o tio visitava a casa da família para celebrar a Festa dos Sete Peixes, levando pratos como camarões recheados, lulas e sopa de amêijoa, enquanto as tias deitavam massa em ferros a vapor para fazer as bolachas italianas crocantes, semelhantes a waffles, chamadas pizelle. A contribuição do pai era sempre uma tarte de ricota de uma padaria italiana local.

A família traça as suas raízes italianas ao bisavô, Angelo, que nasceu em 1890 perto de Nápoles e chegou aos Estados Unidos em 1909. Só se naturalizou cidadão norte-americano em 1945, vários anos depois de o pai de Fitzgerald ter nascido.

Quando percebeu, há vários anos, que tinha um caminho para a cidadania italiana graças a ele, através do jus sanguinis ou “direito de sangue”, Fitzgerald, 53 anos, começou a reunir os documentos para apresentar o seu pedido.

Tinha reunido todos os documentos necessários e tinha-os traduzido, organizado e prontos para entregar no final de março de 2025 quando ela - e milhares de outras pessoas em todo o mundo que também estavam a candidatar-se à cidadania italiana - foram apanhadas de surpresa por uma alteração repentina à lei.

Um decreto surpresa, que entrou em vigor de imediato a 28 de março de 2025, pelo Governo italiano, apertou as regras para reclamar a cidadania através do jus sanguinis, limitando-a apenas a pessoas com pai/mãe ou avô/avó nascidos em Itália.

E embora a nova regulamentação, conhecida como Decreto Tajani (convertido na Lei 74/2025), não tenha afetado os pedidos de cerca de 60 mil pessoas que estavam pendentes na altura nos consulados e nos tribunais italianos, fechou efetivamente o caminho para pessoas como Fitzgerald.

No entanto, há um vislumbre de esperança no horizonte para quem ainda espera obter a cidadania italiana, apesar de já não se qualificar ao abrigo das novas regras: está marcada para 11 de março de 2026 uma audiência no Tribunal Constitucional italiano para avaliar a constitucionalidade da lei.

“Muitos americanos e outras pessoas de ascendência italiana estão numa espécie de impasse neste momento, porque o Tribunal Constitucional ainda pode reverter ou suavizar partes essenciais do decreto quando ouvir o caso em março”, explica Pierangelo D’Errico, responsável do escritório de Londres da firma de imigração Fragomen.

“Até que o Tribunal decida, os candidatos enfrentam uma incerteza real, tanto sobre se se qualificam como sobre quanto tempo os pedidos podem demorar a ser processados”, afirma num email enviado à CNN.

"Devastada" pelo novo decreto

Kristina Scanlan, médica atualmente a fazer o internato na Pensilvânia, também estava a reunir documentos para pedir a cidadania italiana através da sua trisavó quando o Decreto Tajani foi anunciado no ano passado. Embora estivesse praticamente tudo pronto, disse que o processo ainda não tinha sido formalmente entregue quando as novas regras entraram em vigor.

“Devastada, numa palavra”, foi assim que Scanlan descreveu a sua reação ao saber que ela, a mãe, a irmã, o tio e dois primos, que constavam do mesmo pedido, já não se qualificavam. Ela e o marido, que também se qualificava para a cidadania italiana ao abrigo das regras antigas, já tinham discutido os benefícios de os futuros filhos poderem ter passaportes italianos, e Scanlan tinha considerado um dia trabalhar em Itália como médica.

Depois de discutirem o assunto com o advogado, ela e a família decidiram avançar com o pedido, que foi apresentado em Itália em junho de 2025 e aguarda atualmente a marcação de audiência.

“Assim que soube desta decisão, percebi que haveria processos em tribunal, por isso sempre mantive a esperança de que pudesse resultar em algo. E que pudesse ser declarado inconstitucional”, afirma Scanlan.

Arturo Grasso, cuja firma My Lawyer in Italy representa atualmente cerca de 300 clientes afetados pela alteração, afirma que o seu conselho é “lutar pelos seus direitos”.

“Embora o Governo tenha introduzido esta regra e garantido a confirmação parlamentar através de um voto di fiducia (voto de confiança), os legisladores podem cometer erros”, explica em email enviado à CNN.

“É precisamente por isso que Itália tem um Tribunal Constitucional composto por 15 especialistas que analisam as leis sempre que um juiz identifica uma violação séria dos princípios constitucionais”, acrescenta.

Quando o tribunal ouvir os argumentos que contestam aspetos do decreto - em particular as disposições que cortam retroativamente a elegibilidade para descendentes de italianos que se naturalizaram no estrangeiro - poderá “manter a lei tal como está ou anular partes dela”, refere D’Errico, cuja firma também tem muitos clientes afetados.

E embora não seja provável que haja uma decisão sobre a constitucionalidade antes de meados ou final de abril, é possível que seja ainda mais adiada, acrescenta.

Como resultado, segundo D’Errico, “muitos potenciais candidatos, particularmente nos Estados Unidos, estão a adotar uma postura de esperar para ver antes da decisão do Tribunal, dada a possibilidade de as regras de elegibilidade voltarem a mudar”.

Candidatos avançam na mesma

Kris Rini obteve a cidadania italiana no ano passado, mas os pedidos de alguns dos seus familiares estão em suspenso. (Cortesia de Kris Rini)

Grasso afirma que cerca de metade dos seus clientes afetados pela nova lei já interpôs ações judiciais contra a mesma “com o fundamento de que priva os descendentes de uma cidadania que adquiriram legitimamente à nascença”.

“Existe um consenso jurídico significativo de que isto constitui uma privação retroativa de cidadania. Viola o princípio jurídico fundamental de que as leis que afetam direitos básicos, como cidadania, propriedade e liberdade, não devem ser aplicadas retroativamente”.

É isso que o cidadão com dupla nacionalidade americana e italiana Kris Rini espera que seja decidido relativamente à mulher e à família dela, que pediram a cidadania italiana após o decreto, apesar de nem todos se qualificarem ao abrigo da nova lei.

Rini, que vive em Long Island, apresentou o pedido para si e para o filho antes de o decreto ser anunciado no ano passado. Ambos obtiveram a cidadania italiana em setembro de 2025. Disse que assumiu a liderança para ajudar a família da mulher com o processo, já que tinha passado por ele anteriormente.

Ele e a mulher esperam comprar uma casa em Itália e passar pelo menos parte do ano lá, conta Rini. Nos últimos sete meses, tem tido aulas de italiano, ouvido podcasts e visto programas para melhorar o domínio da língua.

Para todos eles, afirma, a ligação à herança italiana é um grande motivador.

“Lembro-me da primeira vez que fui a Itália, saí do avião e não consegui explicar porquê, mas senti simplesmente que estava em casa, como se fosse o meu lugar”, recorda Rini.

"Cheguei tão longe"

Liz Fitzgerald (ao centro, de vestido cor-de-rosa) e um grupo de familiares reuniram-se em Itália no ano passado. Muitos são descendentes do seu bisavô, Angelo. (Cortesia de Liz Fitzgerald)

Fitzgerald, que espera ainda poder ser reconhecida após a audiência no Tribunal Constitucional, estuda italiano há três anos e identifica-se com esse sentimento de ligação à terra de origem.

No verão passado, ela e 13 familiares de Boston, incluindo dez descendentes do seu bisavô Angelo, passaram algum tempo juntos em Florença. Depois, Fitzgerald e a filha viajaram para sul, até Mirabella Eclano, uma pequena localidade nos arredores de Nápoles de onde Angelo era natural.

Ela e a filha fizeram tatuagens, escritas com a caligrafia do pai de Fitzgerald, com o código postal onde Angelo, o seu avô, tinha vivido.

“Planeamos acrescentar uma segunda tatuagem, a data em que nos tornarmos cidadãs, por baixo do código postal, também com a letra dele. Percebendo que não sei qual será a data final de todo este processo, pedi ao meu pai que escrevesse todos os números de 1 a 10, caso ele já não esteja cá”, conta.

E Fitzgerald mantém a fé de que vai acontecer.

“Sinto que sou italiana e quero isto e já cheguei tão longe”, afirma. “Vou fazer isto e esperar pelo melhor.”