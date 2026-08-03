Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

CNN , Jacqueline Howard
Há 39 min
Michigan registou mais de 11 mil casos de ciclosporíase. Duas pessoas morreram (Melanie Moser/CDC/AP)
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A ciclosporíase é causada por um parasita microscópico que pode contaminar alimentos frescos ou água e levar a diarreia grave em pessoas infetadas

Duas pessoas no Michigan morreram na sequência do surto de ciclosporíase, informaram esta segunda-feira as autoridades de saúde.

Estas são as primeiras mortes conhecidas relacionadas com o surto de diarreia que atingiu vários estados dos Estados Unidos.

"Foram identificadas duas mortes como parte do surto de ciclosporíase que afeta o Michigan. De acordo com os registos médicos, ambos os indivíduos tinham comorbilidades significativas que podem ter sido afetadas pela ciclosporíase e pela desidratação. Não serão fornecidas mais informações sobre estes dois casos", segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Michigan.

As mortes por ciclosporíase são raras, uma vez que a infeção "geralmente não é uma doença fatal", afirmou o departamento. Um total de 11.234 casos foram relatados no estado até à data, incluindo 193 hospitalizações.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) informaram no seu site que "têm conhecimento de duas mortes relacionadas com a ciclosporíase em pessoas com comorbilidades no Michigan, como parte deste surto".

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A ciclosporíase é causada por um parasita microscópico que pode contaminar alimentos frescos ou água e levar a diarreia grave em pessoas infetadas.

Sabe-se que os casos de ciclosporíase aumentam durante a primavera e o verão nos EUA, com uma época típica que vai do início de maio ao final de agosto, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). Mas o número de casos é particularmente elevado este ano.

O CDC identificou mais de 18 mil casos de ciclosporíase autóctone nesta época; Foram confirmados 6.707 casos e cerca de 11.500 outros estão a ser submetidos a testes e análises laboratoriais adicionais para determinar se a doença foi adquirida nos EUA.

Vários surtos de ciclosporíase estão a ser investigados este ano pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), em colaboração com o CDC e parceiros estaduais, incluindo o surto multiestadual particularmente grande concentrado no Centro-Oeste.

A alface americana fornecida pela Taylor Farms foi recolhida, e é provável que os produtos contaminados já tenham sido consumidos ou retirados das prateleiras.

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Deidre McPhillips, da CNN, contribuiu para esta reportagem

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Temas: Ciclosporíase Infeção CDC Doença

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