Ciclista resgatado de helicóptero em estado grave após acidente na Serra d’Arga

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O homem caiu numa zona montanhosa de difícil acesso

Um ciclista de 45 anos foi resgatado de helicóptero de um local de difícil acesso para onde caiu, sendo transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.

O homem caiu numa zona montanhosa de difícil acesso, este domingo de manhã, em Cabração, Ponte de Lima. O resgate só foi possível com ajuda de um helicóptero da Força Aérea.

Segundo explicou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem de 45 anos foi transportado, de ambulância, para o hospital em Viana, após uma queda na zona do ‘bike park’ em Estorãos, naquele concelho de Viana do Castelo, inserido na Serra d’Arga.

Além dos bombeiros, que saíram para o local por volta das 11:25 e, lá, alertaram a Força Aérea, para que pudessem resgatar o ciclista com recurso a um helicóptero, foram também mobilizados elementos da GNR e do INEM.