Ciclista resgatado de helicóptero em estado grave após acidente na Serra d’Arga

Agência Lusa , MJC
Há 36 min
Resgate de tripulação de veleiro em Peniche (Foto: Força Aérea)

O homem caiu numa zona montanhosa de difícil acesso

Um ciclista de 45 anos foi resgatado de helicóptero de um local de difícil acesso para onde caiu, sendo transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.

O homem caiu numa zona montanhosa de difícil acesso, este domingo de manhã, em Cabração, Ponte de Lima. O resgate só foi possível com ajuda de um helicóptero da Força Aérea.

Segundo explicou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem de 45 anos foi transportado, de ambulância, para o hospital em Viana, após uma queda na zona do ‘bike park’ em Estorãos, naquele concelho de Viana do Castelo, inserido na Serra d’Arga.

Além dos bombeiros, que saíram para o local por volta das 11:25 e, lá, alertaram a Força Aérea, para que pudessem resgatar o ciclista com recurso a um helicóptero, foram também mobilizados elementos da GNR e do INEM.

Temas: Ciclista Serra d'Arga Acidente Helicoptero

País

Ciclista resgatado de helicóptero em estado grave após acidente na Serra d’Arga

Há 36 min
01:23

Sol vai durar pouco: eis as previsões do tempo para esta semana

Há 2h e 49min

Despiste de carro seguido de queda em ravina provocou a morte de duas mulheres em Ourique

Há 3h e 7min

Infraestruturas de Portugal resolveu mais de 90% de cortes de estradas provocadas pelo mau tempo

Hoje às 10:39
Mais País

Mais Lidas

Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

13 mar, 12:45

Morreram todos os militares que seguiam a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

13 mar, 14:35

Um email, uma falsa acusação, uma mulher que não existe e uma vida destruída: a luta de um realizador português para provar a sua inocência

Hoje às 08:00

Ryanair fica com avião penhorado depois de recusar pagar 890 euros de indemnização a passageira

13 mar, 12:18

A interferência nos sinais GPS está a tornar-se uma arma de guerra cada vez mais comum — e preocupante

Ontem às 17:00

Pentágono destaca unidade de resposta rápida dos Fuzileiros para o Médio Oriente

13 mar, 22:53

Regulador alerta: pais e avós não devem fazer seguros automóvel em nome de filhos ou netos

13 mar, 12:57

Três amigos entraram num bar. E assim nasceram três histórias de amor

Ontem às 09:00

"Ela não é mulher, ela é trans": Declarações transfóbicas contra deputada leva Ministério Público do Brasil a pedir a condenação do apresentador Ratinho

Ontem às 09:04

Porque é que os houthis, aliados do Irão, não entraram na guerra?

13 mar, 13:07

"Ainda esta manhã dois caças trocaram tiros enquanto estávamos a trabalhar". Milhares de marinheiros presos no meio da guerra no Irão

13 mar, 12:42

EUA destruíram alvos militares em Kharg com "um dos ataques mais poderosos da história do Médio Oriente"

13 mar, 23:57