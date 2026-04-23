Microsoft investe mais de 15 mil milhões de euros na Austrália

Há 2h e 10min

Microsoft está também a colaborar com o Governo da Austrália para reforçar a cibersegurança

A Microsoft anunciou hoje que vai investir 18 mil milhões de dólares (15,4 mil milhões de euros) na Austrália nos próximos três anos em supercomputadores para inteligência artificial (IA) e cibersegurança.

Este é o maior investimento alguma vez feito no país pela gigante tecnológica norte-americana, afirmou o líder da empresa, Satya Nadella, após um investimento de três mil milhões de dólares (2,56 mil milhões de euros) em 2023 dedicado à construção de centros de dados na Austrália.

"A Austrália tem uma enorme oportunidade de transformar a IA em crescimento económico real e benefícios para a sociedade", enfatizou Satya Nadella, durante uma visita à Austrália, no âmbito de uma digressão global para promover as soluções de IA da Microsoft.

Com um vasto potencial para energia renovável e imensas áreas desabitadas, a Austrália está a posicionar-se como um local atrativo para os centros de dados de alta intensidade energética necessários para impulsionar a IA.

O investimento da Microsoft visa modernizar os supercomputadores utilizados para processar grandes quantidades de dados para o desenvolvimento de IA.

A Microsoft está também a colaborar com o Governo da Austrália para reforçar a cibersegurança.

"Queremos garantir que todos os australianos beneficiam da IA", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

A Anthropologie, gigante norte-americana de IA, anunciou, também em abril, que estava a considerar investimentos em centros de dados na Austrália.