Pôr os pés bem assentes na terra

Há 33 min

Durante décadas, a segurança nos aeroportos limitava-se às ameaças físicas, ainda hoje bem patentes nas filas a caminho dos scanners e dos detetores de metais.

Contudo, em praticamente todos os sectores da economia, o perímetro de segurança que importa hoje defender é substancialmente maior e o maior desafio está em conseguir estender essa segurança aos milhares de sistemas informáticos internos e externos que, num aeroporto, por exemplo, garantem que pessoas, carga e aviões circulem sem sobressaltos.

Por ser um tema de elevada criticidade, a associação que representa os aeroportos europeus publicou recentemente uma carta aberta, num tom incomum de urgência a alertar para o surgimento de sistemas de inteligência artificial capazes de identificar, encadear e explorar vulnerabilidades de forma autónoma. Na mensagem publicada na sua página do linkedin, dirigida aos associados e à sua cadeia de fornecedores tecnológicos, a associação pede-lhes que antecipem esta nova geração de riscos e implementem medidas de mitigação sem demora.

E o facto é que isto não é uma particularidade do sector aeroportuário. É a condição de qualquer grande operador que dependa de uma cadeia longa e heterogénea de fornecedores para manter os seus sistemas a funcionar. Da energia, à saúde, da logística, à banca ou às telecomunicações, todos partilham a mesma vulnerabilidade estrutural. Quanto maior e mais complexa for a cadeia, maior a superfície de ataque. E, mais difícil ainda, garantir que todos os elos estão adequadamente protegidos.

Voltando à urgência, ou alarme, expressa na missiva, ela não é extemporânea. Os números disponíveis sobre o estado da cibersegurança são perturbadores. Num estudo que fizemos com dados internos nossos, em apenas doze meses, o número de vulnerabilidades detetadas e validadas e o rácio de vulnerabilidades exploráveis por ativo digital quase duplicaram. Estes números comparam com a informação pública de que, em 2025, foram publicadas mais de 48.000 vulnerabilidades, um novo recorde histórico e um aumento de 520% face ao volume anual registado em 2016.

Contudo, o cerne da questão, agora, não é a quantidade de vulnerabilidades detetadas. É a velocidade e a assimetria com que são exploradas. De acordo com fontes públicas, o tempo médio que decorre entre a divulgação de uma vulnerabilidade e a sua exploração ativa colapsou de 771 dias, em 2018, para poucas horas nos dias de hoje. Mas esta não é a única informação preocupante. É que a inteligência artificial pode, hoje, analisar uma atualização de segurança, fazer a engenharia inversa do patch, identificar a falha subjacente, gerar um exploit funcional em minutos e propagar ataques em horas. Perante esta realidade, estima-se que as organizações precisem, em média, de vinte dias para testar e implementar esse mesmo patch. Isto significa que as empresas estão expostas durante 99,9% do ciclo de vida de cada vulnerabilidade, o que tornam os ciclos mensais de atualização demasiado lentos.

Por outro lado, a Verizon reportou recentemente que a exploração de vulnerabilidades ultrapassou o uso de palavras-passe roubadas como principal porta de entrada dos atacantes, sendo responsável por 31% das violações registadas no último ano, face a 20% no ano anterior.

Ora, esta realidade transportada para as intrincadas inter-relações de sistemas das grandes organizações e da sua cadeia de abastecimento mostra a importância de duas coisas fundamentais para uma boa estratégia de cibersegurança. A identificação, mapeamento e validação contínua, baseado em IA, de toda a superfície de ataque e de todos os ativos digitais expostos. Esta é a única forma de responder à capacidade dos atacantes de varrer milhares de alvos em simultâneo à procura da falha que ninguém reparou.

É por isso que a carta dos aeroportos europeus merece ser lida para além do sector da aviação. É um aviso sobre a natureza sistémica do risco da cibersegurança moderna, que se tornou uma questão de política industrial e de responsabilidade partilhada ao longo de cadeias de valor que se tornaram demasiado complexas para serem geridas de forma fragmentada.

O desafio não é, por isso, a próxima auditoria. É pôr os pés bem assentes na terra e antecipar o próximo ataque.