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Hackers usavam este serviço para esconder ataques informáticos. PJ ajudou a fechá-lo

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 0min
Hacker (Jakub Porzycki/Getty Images)
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Operação internacional levou à detenção do alegado administrador de rede usada por cibercriminosos

A Polícia Judiciária (PJ) ajudou a desmantelar um serviço usado para ocultar o rasto de ataques informáticos com pedidos de resgate financeiro de dados ('ransomware'), promovido "em fóruns de cibercrime russófonos", anunciou esta quinta-feira a força policial.

Em causa está o serviço "First VPN" que, durante "anos a fio", foi "uma peça fundamental em quase todas as grandes investigações de cibercrimes apoiadas pela Europol".

A operação europeia 'Saffron' decorreu em 19 e 20 de maio e, além de neutralizar aquele serviço, permitiu a detenção na Ucrânia do alegado administrador da rede, o desmantelamento de 31 servidores, a apreensão de "83 pacotes de informações disseminados internacionalmente" e a identificação de centenas de utilizadores.

A PJ refere em comunicado que ajudou na identificação de "utilizadores que operavam sob falso anonimato", com ligação a território nacional, e de "comunicações criptografadas usadas pelos suspeitos para comunicar com o serviço 'First VPN'".

A operação 'Saffron' foi liderada por França e Países Baixos, contou com a participação de 16 países e teve o apoio de Europol e Eurojust.

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Temas: Cibercrime Ransomware Ataque informático PJ Europol

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