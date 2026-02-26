Chuva na Península Ibérica no início de 2026 intensificada pelas alterações climáticas, aponta relatório

Agência Lusa , PF
Há 1h e 41min
Mau tempo na Lourinhã (LUSA)

A WWA estima que, no norte de Portugal e no noroeste de Espanha, a intensidade das chuvas seja atualmente cerca de 11% superior à do período pré-industrial

Um estudo divulgado esta quinta-feira indica que as alterações climáticas intensificaram as chuvas torrenciais que atingiram a Península Ibérica e Marrocos no início de 2026, matando mais de 50 pessoas e obrigando à deslocação de milhares de outras.

O relatório da World Weather Attribution (WWA), um grupo de cientistas que estuda a ligação entre fenómenos climáticos extremos e alterações climáticas, nota que os dias mais chuvosos na região são agora cerca de 30% mais húmidos do que nos tempos pré-industriais, quando o clima era 1,3 graus Celsius (°C) mais frio.

Entre 16 de janeiro e 17 de fevereiro, nove tempestades fustigaram a referida zona.

Em Portugal, morreram 18 pessoas na sequência da passagem sucessiva das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias foram as principais consequências materiais das tempestades, que afetaram sobretudo as regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

Em Grazalema, um dos municípios mais atingidos no sul de Espanha, o equivalente a mais de um ano de chuva normal caiu em apenas alguns dias, segundo a WWA.

"O volume de água observado em locais como Grazalema foi impressionante", disse David García-García, climatologista da Universidade de Alicante, em Espanha, e coautor do estudo, descrevendo a situação como um "choque maciço" para as infraestruturas e os solos.

Este estudo confirma que "o aquecimento da atmosfera provocado pelas nossas emissões coletivas de carbono está a conduzir a um padrão de chuvas mais intensas", acrescentou.

"É exatamente assim que as alterações climáticas se manifestam: padrões climáticos que antes eram controláveis estão a transformar-se em desastres muito mais perigosos", declarou Friederike Otto, do Imperial College London, no Reino Unido, e outra dos autores do estudo também citada pela agência noticiosa France-Presse.

A WWA estima que, no norte de Portugal e no noroeste de Espanha, a intensidade das chuvas seja atualmente cerca de 11% superior à do período pré-industrial.

Em relação à zona do sul da Península Ibérica e do norte de Marrocos, os dados mostraram tendências contrastantes, pelo que os investigadores não conseguiram determinar o impacto das alterações climáticas nas chuvas.

Segundo a WWA, um sistema anticiclónico “bloqueado” sobre a Escandinávia e a Gronelândia gerou uma série de tempestades na Europa Ocidental no início do ano, que criaram condições mais húmidas do que o habitual, tendo a humidade sido amplificada por “águas anormalmente quentes” no Atlânticos.

Temas: Chuvas Chuva Península Ibérica Mau Tempo Alterações Climáticas

Meteorologia

Chuva na Península Ibérica no início de 2026 intensificada pelas alterações climáticas, aponta relatório

Há 1h e 41min

Pedrógão Grande está sem Internet há quase um mês

24 fev, 18:11

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Bastaram 15 dias para fazer deste mês o mais chuvoso em 47 anos

24 fev, 14:09
Mais Meteorologia

Mais Lidas

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Hoje às 07:40

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Hoje às 06:53

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Hoje às 07:00

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

Forças cubanas matam quatro pessoas a bordo de uma lancha registada nos EUA

Ontem às 23:18

"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora

Ontem às 07:00