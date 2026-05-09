Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Prepare o guarda-chuva: fim de semana de chuva, trovoada e vento forte em catorze distritos

Agência Lusa , JGR
Há 2h e 1min
Mau tempo em Portugal (Associated Press)

Os distritos de Évora, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada

Catorze distritos de Portugal continental estão hoje e domingo sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada, na maioria dos distritos, até às 21:00 de domingo.

Já os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja ao aviso amarelo devido à chuva juntam também o aviso amarelo devido à previsão de vento forte até às 18:00 de hoje, com rajadas que podem soprar até 75 km/hora, em especial no litoral e nas serras.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial até ao final da manhã no Centro e Sul e a partir da tarde no Norte e Centro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Está prevista também uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul.

Temas: Chuva Vento Forte Fim de Semana
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Prepare o guarda-chuva: fim de semana de chuva, trovoada e vento forte em catorze distritos

Há 2h e 1min
04:30

"Teremos um período de instabilidade com uma depressão em altitude": próximos dias serão de aguaceiros e "de tempo fresco"

Ontem às 10:39

Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Ontem às 07:34

Mau tempo está a condicionar tráfego aéreo no aeroporto da Madeira

5 mai, 17:54
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

7 mai, 14:25

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

Idade de reforma: Ventura quer um resgate à TAP de dois em dois anos. E quer os jovens a pagá-lo

Ontem às 14:30

Espanha confirma caso suspeito de hantavírus

Ontem às 13:57

Sequestro em banco na Alemanha termina com reféns ilesos e suspeito em fuga

Ontem às 11:16

Este médico achava que ia numas férias de sonho e acabou preso no navio Hondius a tratar doentes com hantavírus

Ontem às 12:50

Perseguição na A2 termina em despiste, apreensão de droga e um detido. Segundo suspeito em fuga

6 mai, 20:11

Exclusivo: José Mourinho próximo de ser o próximo treinador do Real Madrid

Ontem às 15:30

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

7 mai, 13:26

Peregrino morre atropelado por comboio Alfa Pendular em Coimbra

Ontem às 15:41