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Calor chegou a Portugal mas estes oito distritos estão sob aviso amarelo por chuva e trovoada

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 20min
Chuva (AP)
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Previsão do IPMA aponta para "aguaceiros dispersos de granizo e rajadas de vento forte"

Oito distritos do norte e centro de Portugal continental vão estar no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada, adiantou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga é válido entre as 00:00 de sábado e as 00:00 de domingo.

De acordo com o IPMA, estão previstos "aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte", tendo sido emitido o aviso amarelo.

Foi também emitido o aviso amarelo por "condições favoráveis à ocorrência de trovoada dispersa".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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Temas: Chuva Trovoada Vento forte IPMA Meteorologia
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