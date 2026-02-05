ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Agência Lusa , AG
Há 38 min

Ordem foi dada pelo Governo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai realizar ações de fiscalização para prevenir “aumentos injustificados” nos preços dos materiais e serviços de construção devido ao mau tempo, anunciou o primeiro-ministro.

“Queremos prevenir aumentos injustificados de preços nos materiais de construção e serviços”, sublinhou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que falava em S. Bento, Lisboa.

Assim, o Governo ordenou a presença da ASAE no terreno para poder fazer essa fiscalização.

Montenegro disse que o Governo confia no “sentido de responsabilidade” das pessoas e agentes económicos, mas sublinhou que “ninguém deve tirar partido” da situação.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 de fevereiro para 68 concelhos, voltando hoje a ser prolongada até 15 de fevereiro.

Há 38 min

