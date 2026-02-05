ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Há 38 min

ASAE vai estar no terreno para fiscalizar eventual especulação nos preços dos materiais de construção

Ordem foi dada pelo Governo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai realizar ações de fiscalização para prevenir “aumentos injustificados” nos preços dos materiais e serviços de construção devido ao mau tempo, anunciou o primeiro-ministro.

“Queremos prevenir aumentos injustificados de preços nos materiais de construção e serviços”, sublinhou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que falava em S. Bento, Lisboa.

Assim, o Governo ordenou a presença da ASAE no terreno para poder fazer essa fiscalização.

Montenegro disse que o Governo confia no “sentido de responsabilidade” das pessoas e agentes económicos, mas sublinhou que “ninguém deve tirar partido” da situação.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 de fevereiro para 68 concelhos, voltando hoje a ser prolongada até 15 de fevereiro.