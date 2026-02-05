"Há alguns sinais" de que a chuva acaba a 16 de fevereiro

Há 1h e 20min

Estas são as previsões do IPMA

A chuva vai continuar, “de forma geral”, até à semana do Carnaval, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O IPMA prevê que a partir do dia 16 de fevereiro “haverá uma subida do Anticiclone [dos Açores]”, que obrigará os sistemas frontais e as depressões atmosféricas a “irem mais para norte”, aliviando o estado do tempo em Portugal.

Até lá, a situação no país vai continuar a ser de chuva, em especial na região Sul, que ainda vai passar por uma “situação de muita precipitação” no fim-de-semana. Nas regiões Norte e Centro também “não há qualquer indicação de melhoria” para a próxima semana, indica o IPMA.

A partir de domingo, a situação deve melhorar em todo o país, com menor quantidade de precipitação, mas o instituto garante que a chuva vai continuar a ser uma constante até à semana do Carnaval.

No entanto, o IPMA avisa que prever o fim da chuva “ainda é difícil” devido aos “erros associados bastante elevados” de fazer previsões a mais de 15 dias: “Há alguns sinais de que a partir da semana de dia 16, na altura do Carnaval, pode haver alguma melhoria, mas ainda falta muito tempo”.