Vem aí chuva e neve. Depressão Goretti chega esta quinta-feira

Agência Lusa , NM
6 jan, 19:39
Chuva (Associated Press)

IPMA prevê possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela

O estado do tempo em Portugal continental vai ser influenciado na quinta e na sexta-feira pela depressão Goretti, prevendo-se chuva e queda de neve nos pontos mais altos, indicou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA refere que a depressão Goretti tem “uma superfície frontal fria associada de atividade fraca a moderada, influenciando o estado do tempo no continente” na quinta e na sexta-feira.

Assim, para quinta-feira está prevista chuva, em geral fraca, principalmente no Norte e Centro, “que será temporariamente moderada no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde”.

Ainda na quinta-feira haverá também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde e o vento será fraco a moderado predominando de sudoeste, “soprando por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas a partir da tarde”.

Para sexta-feira, após a passagem da superfície frontal fria, estão previstos aguaceiros fracos, que serão de neve acima de 1.000/1.200 metros de altitude, acrescenta o IPMA.

Nesse dia, o vento será do “quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas, com rajadas até 75 quilómetros/hora”.

No litoral Norte e Centro, na sexta-feira e no sábado, preveem-se ondas de noroeste com três a quatro metros, lê-se ainda na nota.

Temas: Chuva Neve Depressão Goretti

Meteorologia

