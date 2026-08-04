Quase um metro de chuva: Macau teve o julho mais chuvoso desde que há registos

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 52min
Chuva (Associated Press)
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A precipitação foi mais do dobro da média e julho ficou marcado por vários recordes climáticos no território

Macau registou o mês de julho com mais chuva desde 1952, bem como a temperatura média mensal mais baixa e a humidade relativa média mensal mais alta, anunciou esta terça-feira a autoridade meteorológica do território.

“A precipitação total em julho atingiu 962 milímetros, 2,3 vezes acima da média climatológica, constituindo o valor mais alto para o mês de julho desde o início dos registos, em 1952,” informou a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) no seu portal 'online'.

De acordo com os SMG, julho foi influenciado por uma depressão de baixa pressão, ventos ativos de sudoeste e um ciclone tropical, “resultando em precipitação significativamente acima da média e temperaturas geralmente mais baixas, quebrando vários recordes climáticos”.

A temperatura média mensal de 27,5°C igualou os valores de 1955, 2001 e 2013 como a mais baixa de sempre para o mês de julho, enquanto a humidade relativa média mensal de 89% igualou os registos de 1959 e 1997 como a mais alta alguma vez registada para este mês.

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Devido ao número relativamente elevado de dias chuvosos, a temperatura mínima média mensal (25°C), a temperatura mínima mensal (21,9°C) e o total de horas de sol (116.1 horas) também atingiram novos mínimos históricos para o mesmo período, acrescentaram os SMG.

Na segunda-feira, estes serviços referiu que, segundo avaliações recentes da Organização Meteorológica Mundial e do Centro Nacional de Clima da China, o "Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental entrou em estado de El Niño em maio de 2026".

“Espera-se que este fenómeno continue a desenvolver-se e a intensificar-se gradualmente do verão ao outono, existindo a possibilidade de evoluir para um evento de El Niño de intensidade ‘forte a superforte’, sendo provável que o pico do presente El Niño ocorra no final deste ano,” acrescentou.

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Temas: Chuva Meteorologia Tempo El Niño Macau

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