Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre segunda e terça-feira devido à chuva e ventos fortes

Há 3h e 7min

Anunciado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar na segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva “persistente e por vezes forte” e ventos fortes, situação que se prolongará até terça-feira, alertou hoje o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, aplicar-se-á a estes dois distritos do norte de Portugal continental entre as 18:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira, prevendo-se “precipitação persistente e por vezes forte” e “vento com rajadas até 70 km/h [quilómetros por hora] na faixa costeira e até 90 km/h nas serras”, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na terça-feira, no período entre as 03:00 e as 09:00, outros seis distritos do continente, designadamente Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal, estarão também sob aviso amarelo por chuva “por vezes forte”, segundo os avisos meteorológicos.

O IPMA emitiu também avisos amarelos para a Região Autónoma dos Açores, entre hoje e segunda-feira, devido à agitação marítima e ao vento, existindo ainda um aviso laranja (o segundo mais grave) para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) por agitação marítima na segunda-feira, entre as 00:00 e as 12:00.

A Região Autónoma da Madeira está também sob avisos amarelos, entre segunda-feira e terça-feira, com a previsão de chuva “por vezes forte” e agitação marítima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.