Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre segunda e terça-feira devido à chuva e ventos fortes

Agência Lusa , WL
Há 3h e 7min
Chuva (Getty Images)

Anunciado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar na segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva “persistente e por vezes forte” e ventos fortes, situação que se prolongará até terça-feira, alertou hoje o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, aplicar-se-á a estes dois distritos do norte de Portugal continental entre as 18:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira, prevendo-se “precipitação persistente e por vezes forte” e “vento com rajadas até 70 km/h [quilómetros por hora] na faixa costeira e até 90 km/h nas serras”, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na terça-feira, no período entre as 03:00 e as 09:00, outros seis distritos do continente, designadamente Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal, estarão também sob aviso amarelo por chuva “por vezes forte”, segundo os avisos meteorológicos.

O IPMA emitiu também avisos amarelos para a Região Autónoma dos Açores, entre hoje e segunda-feira, devido à agitação marítima e ao vento, existindo ainda um aviso laranja (o segundo mais grave) para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) por agitação marítima na segunda-feira, entre as 00:00 e as 12:00.

A Região Autónoma da Madeira está também sob avisos amarelos, entre segunda-feira e terça-feira, com a previsão de chuva “por vezes forte” e agitação marítima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Temas: Chuva Mau Tempo Viana do Castelo Braga

Meteorologia

Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre segunda e terça-feira devido à chuva e ventos fortes

Há 3h e 7min

Vem aí chuva e neve. Depressão Goretti chega esta quinta-feira

6 jan, 19:39

Está frio e a culpa é do "ar ártico". Mas a chuva está de volta e a subida das temperaturas também

6 jan, 12:47

Quantidade de água armazenada nas bacias é superior à média exceto no sul

5 jan, 08:07
Mais Meteorologia

Mais Lidas

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

Ontem às 08:00

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

Ontem às 17:04

Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

10 jan, 16:00

Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria

10 jan, 23:10

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

Ontem às 20:12

Ministério da Educação explica que orientação sobre sumários visa garantir "dados fiáveis"

10 jan, 14:50

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

Ontem às 19:00

Areia no estômago e pulmões pesados. Autópsia a Maycon aponta afogamento como causa da morte e afasta crime

10 jan, 17:41

Tracking poll, dia 6: Seguro de novo à frente, Cotrim sobe a segundo, Ventura no pódio

10 jan, 20:22

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

Ontem às 18:39

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

9 jan, 15:39