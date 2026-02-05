Governo aprova regime especial para acelerar reparação de casas afetadas pelo mau tempo

Agência Lusa , AG
Há 54 min

Medida aplica-se às obras de reparação e reconstrução urgentes

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um regime excecional e experimental para acelerar a reparação urgente e reconstrução de casas, sem controlo administrativo prévio.

“Aprovámos também hoje um regime excecional para acelerar os processos e decisões, que nunca foi experimentado em Portugal. [Tratam-se] de medidas temporárias e excecionais para uma situação muito excecional”, afirmou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que falava em S.Bento, Lisboa.

Conforme precisou, este regime excecional aplica-se às obras de reparação e reconstrução urgentes, nas regiões afetadas, que deixam de ter um controlo administrativo prévio.

Temas: Chuva Mau tempo Governo Casas

