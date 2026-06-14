MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

Agência Lusa , MCC
Há 47 min
Mau tempo (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Há ainda vinte e seis concelhos de nove distritos do país em perigo máximo de incêndio

Doze distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e trovoada, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga encontram-se sob aviso amarelo, com previsão de trovoada e chuva, até às 09:00.

Já Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco (desde as 03:09), Santarém, Coimbra e Portalegre (desde as 12:00) estão até às 21:00 deste domingo sob aviso amarelo pelas mesmas razões.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Vinte e seis concelhos de nove distritos do país estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos em perigo máximo de incêndio pertencem aos distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Chuva Mau tempo Trovoada Aviso amarelo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

03:05

Termómetros caem já na próxima semana e alguns aguaceiros serão "uma excelente rega para minimizar o risco de incêndio"

Há 36 min

Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

Há 47 min

"Não teremos mais imbecis do que outros séculos tiveram. Mas a ignorância perdeu o pudor"

Há 1h e 34min
01:28

Condutor que atropelou presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros acusado formalmente de homicídio por negligência grosseira

Ontem às 21:07
Mais País

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Alfama é a grande vencedora da edição de 2026 das Marchas Populares de Lisboa

Ontem às 08:10

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

12 jun, 10:05

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

O mundo prepara-se para um "super El Niño" e isto é o que podemos esperar para Portugal

12 jun, 19:50

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

12 jun, 16:01

O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Ontem às 12:11

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

12 jun, 07:20

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Há 1h e 33min

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50