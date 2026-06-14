Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva e trovoada

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Há ainda vinte e seis concelhos de nove distritos do país em perigo máximo de incêndio

Doze distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e trovoada, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga encontram-se sob aviso amarelo, com previsão de trovoada e chuva, até às 09:00.

Já Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco (desde as 03:09), Santarém, Coimbra e Portalegre (desde as 12:00) estão até às 21:00 deste domingo sob aviso amarelo pelas mesmas razões.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Vinte e seis concelhos de nove distritos do país estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos em perigo máximo de incêndio pertencem aos distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.