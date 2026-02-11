Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Maria João Caetano
Há 42 min

Metade de Portugal está em alerta esta quarta-feira e muitas das zonas são aquelas que têm sido constantemente afetadas nas últimas semanas

Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo: estes são os nove distritos que estão sob aviso laranja por causa da precipitação até às 18:00 desta quarta-feira. E tudo por causa de um "rio atmosférico" que se instalou há cerca de duas semanas.

"Temos chuva persistente no Norte e Centro", explica à CNN Portugal o meteorologista Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A chuva poderá ser por vezes forte, mas o que é mais importante sublinhar é "a persistência da precipitação nos mesmos locais onde tem chovido na última semana", diz.

"O elevado acumular de precipitação" é algo a que se deve estar atento tendo em conta "a situação das bacias hidrográficas e a saturação dos solos", refere o meteorologista. 

E o que vem a seguir?

A partir das 18:00 horas a chuva diminui. Na quinta-feira de manhã e ao início da tarde sentir-se-á um certo "alívio".

Mas, ao final do dia de quinta-feira, a chuva voltará, em todo o país, mas com mais incidência no Norte e Centro. "Um novo sistema frontal vai provocar um agravamento a partir do fim da tarde e durante a madrugada de quinta para sexta", especifica o meteorologista do IPMA. 

"Não se esperam acumulados tão elevados como hoje, mas, tendo em conta a situação frágil dos territórios", a situação deverá ser acompanhada. "É expectável o aumento do caudal dos rios".

Na sexta-feira, uma boa notícia: a chuva persistente passa a aguaceiros. Poderá haver trovoada e queda de granizo em alguns locais, e neve Serra da Estrela. Existe também um aviso amarelo para vento com rajadas fortes, na ordem dos 80 quilómetros por hora.

Finalmente, "o sábado é um dia bom, vai haver sol", antecipa o meteorologista. "Haverá uma melhoria no fim de semana", isso é certo. "Na próxima semana ainda pode chover", mas nada que se compare com as quantidades de precipitação vistas nas últimas semanas.

Cheias, derrocadas, abatimentos - o risco continua

A Proteção Civil tem estado particularmente atenta à subida dos caudais dos rios Mondego, Douro e Tejo.

O rio Mondego está com "um risco claro dos diques [margens]" poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação, afirmou o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Na região de Coimbra várias pessoas foram retiradas das suas casas por prevenção.

O climatologista Carlos Câmara explica que na terça-feira, em Coimbra, "tivemos uma precipitação de 43 litros por metro quadrado. Isto quer dizer que em cada quadrado de um metro por um metro caíram cerca de oito garrafões de cinco litros de água". Nos primeiros dez dias de fevereiro em Coimbra já caiu mais do dobro do que costuma cair em média. "É um volume monumental de água", resume.

Além das inundações, existe também o risco de deslizamento de terras e existem várias situações de abatimento de estradas - esse risco irá prolongar-se mesmo depois da chuva parar.

Temas: Chuva IPMA Previsão Tempestades Precipitação

Relacionados

Governo pede às populações em zona de risco que respeitem indicações das autoridades

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Douro regista subida considerável e espera-se um dia difícil. Autoridades atentas no Porto e em Gaia

Meteorologia

Todas as pessoas em zonas de cheias devem "preparar um saco pequeno com pertences e medicamentos prontos para levar"

Há 2 min
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

Há 6 min
06:34

“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”

Há 14 min

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Há 42 min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Ministra da Administração Interna demite-se

Ontem às 21:09

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

9 fev, 23:13

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Ontem às 23:28

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52