Fevereiro mês mais chuvoso dos últimos 47 anos e o oitavo mais quente

Agência Lusa , NM
Há 28 min
Cheias em Mesão Frio (LUSA)

Foi o quinto mais chuvoso desde que há registos, com 241,7 milímetros (mm), o que representa mais de três vezes (329%) o valor médio de referência (1991-2020)

O mês passado foi o fevereiro mais chuvoso dos últimos 47 anos e o oitavo mais quente desde que há registos (1931), segundo o boletim climatológico para o continente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o resumo dos boletins para o continente e para as regiões autónomas, o mês de fevereiro caracterizou-se por ser muito quente e chuvoso no continente, com um valor médio da temperatura de 11,58 ºC (graus celsius), mais 1,72ºC em relação ao normal de referência (1991-2020). O valor mais elevado foi em 2024.

A temperatura mínima foi a sexta mais elevada desde 1931 (mais 2,59ºC do que o normal), diz o IPMA, que indica que entre os dias 21 e 26 de fevereiro houve uma onda de calor em quatro localidades dos distritos de Bragança e Guarda, e registaram-se 26 novos extremos de temperatura do ar.

Quanto à precipitação, desde que há registos fevereiro foi o quinto mais chuvoso, com 241,7 milímetros (mm), o que representa mais de três vezes (329%) o valor médio de referência (1991-2020).

Em localidades como Mora, Lavradio (Barreiro) e Alvalade do Sado (Santiago do Cacém) choveu cinco vezes mais do que o normal.

Em relação ao ano hidrológico, de 1 de outubro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026 totaliza-se 924 mm, cerca de 1,8 vezes mais precipitação do que o valor médio de referência.

É até agora o ano hidrológico mais chuvoso dos últimos 30 anos e o 6.º mais chuvoso desde 1931.

No final de fevereiro todos os concelhos de Portugal continental apresentavam valores de água no solo superiores a 60%. Nas regiões Norte, interior Centro, e em alguns municípios do interior do Alentejo, havia valores de água no solo nos níveis de saturação, situando-se perto da sobressaturação no nordeste transmontano.

Nos Açores, o mês caracterizou-se por eventos de tempo severo, com vento e agitação marítima forte, e na Madeira a temperatura média foi acima do normal e a precipitação abaixo do normal.

Temas: Chuva IPMA Fevereiro

Relacionados

Neve e agitação marítima colocam 12 distritos sob aviso amarelo

Queda de neve coloca dez distrito sob aviso amarelo

Quinze distritos sob avisos devido à neve, vento e agitação marítima

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Meteorologia

Fevereiro mês mais chuvoso dos últimos 47 anos e o oitavo mais quente

Há 28 min

Neve e agitação marítima colocam 12 distritos sob aviso amarelo

Hoje às 06:02

Queda de neve coloca dez distrito sob aviso amarelo

Ontem às 08:47

Quinze distritos sob avisos devido à neve, vento e agitação marítima

6 mar, 07:12
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Ontem às 14:12

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Hoje às 08:33

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Ontem às 09:09

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:11

BES/GES. Ex-presidente do Novo Banco diz que "não havia espaço para pensar no passado"

Ontem às 12:55

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Ontem às 07:47

O novo líder supremo do Irão vai fazer "o mundo sentir falta do seu pai"

Hoje às 07:00

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Ontem às 05:59

Vem aí o "efeito dominó": "Temos uma previsão muito segura e nada animadora de que vai haver aumento generalizado dos preços" - bens alimentares, bens de consumo e não só

Ontem às 21:51

"A Europa não é produtora de petróleo nem de gás", por isso venha daí a energia nuclear: Von der Leyen anuncia milhões para mobilizar investimento

Hoje às 10:57