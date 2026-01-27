Dez mil clientes sem energia elétrica às 11:30

Há 1h e 45min

Estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira

Dez mil clientes, a maioria nas regiões centro e norte litoral, estavam às 11:30 desta terça-feira sem energia elétrica, estando mobilizados no terreno mais de 400 operacionais, segundo informação enviada pela empresa à agência Lusa.

“A E-Redes tem mobilizados 400 operacionais no terreno, tendo todas as equipas mobilizadas para um reforço para fazer face a eventuais agravamentos no impacto na rede de distribuição”, indica a empresa.

Num comunicado anterior, às 09:00, a empresa tinha indicado que oito mil clientes estavam sem energia por causa das condições meteorológicas adversas.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Joseph com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante o dia de hoje haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira.

O instituto emitiu aviso vermelho, o mais grave, para os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra entre as 03:00 e as 06:00, prevendo-se ventos com rajadas da ordem dos 140 quilómetros por hora (km/h).

Sob aviso vermelho por causa do vento com rajadas da ordem dos 140 km/h estão também os distritos de Viseu, Guarda e Braga entre as 05:00 e as 09:00 de quarta-feira.

Os restantes distritos do continente vão estar sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas de 100 km/h, podendo chegar aos 120 km/h nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso vermelho entre as 03:00 e as 21:00 de quarta-feira para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com sete a oito metros, que podem atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou também todos os distritos (18) de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O estado do tempo deverá melhorar a partir da manhã de quarta-feira.

Os Açores e a Madeira estão também com vários avisos meteorológicos.