Um ano depois dos fogos, Los Angeles recupera de cheias e deslizamentos

Agência Lusa , AM
Ontem às 06:40
Los Angeles (AP)

Chuvas torrenciais caíram sobre a cidade no Natal e Ano Novo

Um ano depois dos fogos que devastaram Pacific Palisades e Altadena, deixando 31 mortos e reduzindo 16.000 casas a cinzas, Los Angeles enfrenta o rescaldo de cheias e deslizamentos de terras após chuvas torrenciais que se abateram sobre a cidade no Natal e Ano Novo. 

As condições extremas levaram à inundação de partes da autoestrada 101, o bloqueio do acesso a Topanga Canyon, a norte de Hollywood, e de trechos da Pacific Coast Highway, junto às praias, e causaram cortes de energia a cerca de 100 mil habitantes a seguir ao Natal. 

A ‘mayor’ Karen Bass declarou estado de emergência e os bombeiros emitiram ordens de evacuação, válidas para os residentes das áreas queimadas nos fogos que começaram há exatamente um ano, a 07 de janeiro de 2025, e só foram dados como extintos 24 dias depois. 

“Há um ano, a cidade de Los Angeles enfrentou os fogos mais destrutivos da nossa história”, disse a ‘mayor’ em comunicado, lamentando as vidas perdidas e as famílias que ficaram sem casa. 

“No último ano, os residentes de Palisades demonstraram um nível de resiliência e força coletiva que mostrou a todo o condado quem Los Angeles é no seu âmago”, continuou. Bass lembrou a solidariedade demonstrada nas comunidades e o esforço de reconstrução que está a ser feito. 

Em outubro, foi preso um homem de 29 anos natural da Florida, Jonathan Rinderknecht, acusado de ter ateado o fogo que destruiu Pacific Palisades. As chamas que arderam o mês inteiro de janeiro de 2025 propagaram-se rapidamente devido às temperaturas anormalmente altas e ao estado de seca. 

“A recuperação total é um esforço de longo prazo e a vários anos que deve alavancar soluções inovadores para proteger a comunidade no futuro face a ameaças climáticas mais frequentes e graves”, frisou a ‘mayor’ Karen Bass.

Segundo o instituto World Weather Attribution, as alterações climáticas tornaram 35% mais prováveis as condições meteorológicas que estiveram na origem dos desastres de 2025. O ano começou com fogos e acabou com cheias, havendo ainda muito por fazer na recuperação das zonas afetadas. 

Em Pacific Palisades, menos de 10% das 6.800 casas destruídas estão em reconstrução ou já obtiveram licença para reconstruir. Em Altadena, as licenças abrangem 13% das 9.400 habitações queimadas.

“Ao iniciar esta semana solene, reconhecemos uma verdade diícil: a recuperação é diferente para cada família”, disse o governador Gavin Newsom, numa nota sobre o progresso da reconstrução. 

“A Califórnia está a ouvir e a modelar a recuperação em torno de necessidades reais – acelerar a reconstrução, apoiar a saúde mental, reabrir negócios e pressionar o governo federal para ajudar”, continuou. 

Newsom esteve na capital Washington, D.C. em dezembro para pedir que a administração Trump ajude a cidade, já que os fogos de janeiro de 2025 foram dos mais destrutivos da história – as estimativas apontam para danos superiores a 95 mil milhões de dólares, segundo o UCLA Anderson Forecast. O governo da Califórnia submeteu um pedido de ajuda de 39,68 mil milhões há 11 meses e não obteve resposta, de acordo com o gabinete de Newsom. 

“Temos de continuar a trabalhar juntos ao lado da comunidade de Palisades e em todos os níveis do governo, da filantropia, da indústria de seguros e do sector empresarial para aproveitar o progresso que fizemos e defender o que precisa de mudar, incluindo políticas de tolerância a seguros e hipotecas e outras reformas necessárias para apoiar a recuperação a longo prazo”, indicou Bass. 

As zonas queimadas são mais susceptíveis a deslizamentos de terra quando chove porque a vegetação foi destruída e o solo vitrificado não absorve a água. 

