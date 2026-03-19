Depressão Therese: chuva forte deixa Beja, Faro, Lisboa e Setúbal sob aviso amarelo

Agência Lusa , MCC
Há 2h e 2min
Chuva (Getty Images)

Depressão Therese vai ficar centrada a oeste de Portugal continental até sábado

Os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal foram esta quinta-feira colocados sob aviso amarelo devido à precipitação pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Faro, o aviso, válido até às 00:00 de sábado, é para aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, a que se junta ainda um alerta de agitação marítima na costa sul, com ondas de 2 a 2,5 metros, até às 03:00 do mesmo dia.

Nos restantes distritos, o aviso vigora até às 00:00 de sexta-feira e é apenas de precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Há dois dias, o IPMA já tinha indicado que a depressão Therese teria mais impacto nas zonas Centro e Sul.

A depressão irá ficar centrada a oeste de Portugal continental até sábado, sendo expectável "a formação de linhas organizadas de instabilidade que tenderão a avançar de sul para norte sobre o território do continente, e que terão maior impacto sobre as regiões Centro e Sul", adiantou.

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