Morreu Chuck Norris

CNN Portugal , MCC
Há 1h e 46min
Chuck Norris

Estrela de "Walker, Texas Ranger" foi hospitalizado de urgência no Havai. Tinha 86 anos

Morreu o ator Chuck Norris, aos 86 anos, depois de ter sido hospitalizado de urgência no Havai. A notícia foi confirmada pela família do ator através do Instagram. 

"Embora prefiramos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava rodeado pela família e partiu em paz. Para o mundo, era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família.

Viveu a sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável para com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, inspirou milhões de pessoas em todo o mundo e deixou um impacto duradouro em tantas vidas.

Embora os nossos corações estejam partidos, estamos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de partilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs de todo o mundo significaram muito para ele, e a nossa família está verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram os seus amigos.

Sabemos que muitos de vocês souberam da sua recente hospitalização e estamos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram.

Enquanto lamentamos esta perda, pedimos gentilmente que respeitem a privacidade da nossa família durante este período. Obrigado por o terem amado connosco", lê-se na publicação

Carlos Ray Norris destacou-se primeiro como campeão de artes marciais, antes de se tornar uma das figuras mais reconhecidas do cinema de ação. Foi seis vezes campeão mundial de karaté e fundador da sua própria disciplina, o Chun Kuk Do. 

Chuck Norris nas gravações de "The Octagon", em 1979. (Ralph Dominguez/MediaPunch via Getty Images)

No cinema, ganhou notoriedade após contracenar com Bruce Lee em The Way of the Dragon (1972), consolidando depois uma carreira com filmes como The Delta Force e Missing in Action. 

O grande público passou a associá-lo sobretudo à série televisiva Walker, Texas Ranger, exibida entre 1993 e 2001, que o transformou num ícone global. 

Mais tarde, tornou-se também um fenómeno da cultura digital, com os chamados "factos de Chuck Norris", que amplificaram a  sua imagem de invencibilidade. 

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