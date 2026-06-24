MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • 25 jun 02:00
Mais sobre o Mundial 2026

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

CNN Portugal , MFP
Há 1h e 7min
General Christopher Donahue (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Veterano do Exército norte-americano tem sido uma peça fundamental no que toca aos esforços dos EUA para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia

O oficial de mais alta patente do Exército dos Estados Unidos na Europa é a nova vítima da purga do secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

O general Christopher "CD" Donahue, um veterano altamente respeitado das forças especiais e o último militar a deixar o Afeganistão, vai reformar-se antecipadamente das Forças Armadas, segundo fontes familiarizadas com o assunto, segundo o Financial Times (FT).

A decisão deverá ser anunciada esta quarta-feira, cerca de dois meses depois de Hegseth ter afastado o general Randy George do cargo de chefe do Estado-Maior do Exército.

Donahue está a ser forçado a sair pela Administração Trump numa altura em que o Pentágono se prepara para reduzir o nível de comando na Europa, ao mesmo tempo que Donald Trump pressiona os países europeus para assumirem maior responsabilidade pela guerra na Ucrânia e pela defesa do velho continente.

De acordo com o FT, o veterano do Exército norte-americano tem sido uma peça fundamental no que toca aos esforços dos EUA para ajudar a Ucrânia na guerra contra Rússia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A demissão deverá gerar polémica dentro das Forças Armadas americanas, já que CD Donahue é altamente respeitado entre os militares pelos importantes cargos que desempenhou durante mais de duas décadas.

“Como oficial que provou o seu valor em combate ao liderar as tropas mais elitistas do Exército durante os anos mais difíceis das guerras no Iraque e no Afeganistão, Donahue é amplamente respeitado tanto nas operações especiais como nas forças convencionais do Exército”, afirmou Sean Naylor, especialista em operações especiais e serviços de informações dos EUA.

Não foram revelados detalhes sobre o motivo desta demissão, mas vários militares confirmam que segue a linha de comportamento adotada pelo chefe do Pentágono, que já demitiu dezenas de altos responsáveis militares nos últimos 18 meses. Segundo eles, as ondas de demissões têm contribuído para a criação de um clima de medo, que está a afetar toda a estrutura militar e até os mais altos escalões.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Christopher Donahue CD Donahue Demissão Pentágono Pete Hegseth
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

Há 1h e 7min

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Ontem às 12:20

Ligação "extremamente fraca ou inexistente" entre informações solicitadas e possíveis crimes: juiz suspende intimação do governo Trump a autoridades do Minesota

22 jun, 20:18

Morreu Alan Greenspan, histórico líder da Reserva Federal dos EUA

22 jun, 12:23
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Ontem às 18:14

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

22 jun, 14:53

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Ontem às 09:34

Jeremy Clarkson, "o homem mais sortudo do mundo", teve cancro na próstata. Agora pede aos homens que larguem a vergonha: "Por favor, por favor, por favor, façam exames"

Ontem às 16:25

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Ontem às 12:01

Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

Hoje às 04:59

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Ontem às 12:20

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Ontem às 17:12

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

22 jun, 21:35

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Ontem às 07:00

Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Ontem às 19:29