Christine Lagarde deverá deixar o BCE antes do final do seu mandato de oito anos

Há 1h e 55min

A banqueira quer deixar a instituição antes das eleições francesas, em abril de 2026

Christine Lagarde deverá deixar o Banco Central Europeu antes do fim do seu mandato de oito anos como presidente, noticia o Financial Times esta quarta-feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

De acordo com o FT, Lagarde quer dar ao presidente francês, Emmanuel Macron, e ao chanceler alemão, Friedrich Merz, a oportunidade de escolherem o seu sucessor antes das eleições presidenciais francesas, em abril do próximo ano.

Lagarde ingressou no BCE em novembro de 2019, vinda do FMI (Fundo Monetário Internacional). O seu mandato termina apenas em outubro de 2027.

O BCE recusou comentar esta informação ao FT.

Os economistas europeus consultados pelo Financial Times em dezembro consideravam o ex-governador do Banco Central de Espanha, Pablo Hernández de Cos, e o seu homólogo holandês, Klaas Knot, como os principais candidatos à presidência do banco central da zona euro. A membro do conselho executivo do BCE, Isabel Schnabel, afirmou ter interesse no cargo, e pessoas conhecedoras do pensamento do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disseram que este também estava interessado na função.