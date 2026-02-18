Christine Lagarde deverá deixar o BCE antes do final do seu mandato de oito anos

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 55min
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (EPA/RONALD WITTEK)

A banqueira quer deixar a instituição antes das eleições francesas, em abril de 2026

Christine Lagarde deverá deixar o Banco Central Europeu antes do fim do seu mandato de oito anos como presidente, noticia o Financial Times esta quarta-feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

De acordo com o FT, Lagarde quer dar ao presidente francês, Emmanuel Macron, e ao chanceler alemão, Friedrich Merz, a oportunidade de escolherem o seu sucessor antes das eleições presidenciais francesas, em abril do próximo ano.

Lagarde ingressou no BCE em novembro de 2019, vinda do FMI (Fundo Monetário Internacional). O seu mandato termina apenas em outubro de 2027.

O BCE recusou comentar esta informação ao FT.

Os economistas europeus consultados pelo Financial Times em dezembro consideravam o ex-governador do Banco Central de Espanha, Pablo Hernández de Cos, e o seu homólogo holandês, Klaas Knot, como os principais candidatos à presidência do banco central da zona euro. A membro do conselho executivo do BCE, Isabel Schnabel, afirmou ter interesse no cargo, e pessoas conhecedoras do pensamento do presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disseram que este também estava interessado na função.

Temas: Christine Lagarde BCE Banco Central Europeu

Relacionados

A visão de Lagarde para autonomia estratégica da Europa: independência, indispensabilidade e diversificação

Lagarde alerta para riscos de novas tensões comerciais nas exportações e consumo

Lagarde alerta para “risco de liquidez” de fundos ligados a criptomoedas estáveis

Economia

Christine Lagarde deverá deixar o BCE antes do final do seu mandato de oito anos

Há 1h e 55min
03:25

Preço dos ovos pode subir. A culpa é do mau tempo

Ontem às 10:43

Produção automóvel em Portugal cai 7,8%

16 fev, 12:50
01:38

Estragos provocados pelas tempestades vão pesar na carteira mas "não vai haver falta de produto"

14 fev, 21:17
Mais Economia

Mais Lidas

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

16 fev, 23:37

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

16 fev, 15:57

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

16 fev, 12:23

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

16 fev, 16:48

Resultados finais: Benfica 0-1 Real Madrid || Mónaco 2-3 PSG || Dortmund 2-0 Atalanta || Galatasaray 5-2 Juventus

Ontem às 18:46

Esta médica está a treinar a Inteligência Artificial para fazer o seu trabalho. E é um negócio em expansão

Ontem às 18:02

"O número 25 chamou 'mono' cinco vezes ao Vini, eu ouvi": Mbappé recusa-se a dizer o nome de Prestianni "porque ele não merece mais jogar a Champions"

Ontem às 23:22