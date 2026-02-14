A visão de Lagarde para autonomia estratégica da Europa: independência, indispensabilidade e diversificação

Agência Lusa , NM
Há 22 min
Lagarde (AP)

Presidente do BCE defende que a Europa deve preparar a sua autonomia estratégica apostando em três eixos: independência, indispensabilidade e diversificação

A presidente do BCE, Christine Lagarde, recomendou este sábado que a Europa faça uma transição para ganhar maior “autonomia estratégica” nas cadeias de abastecimento, porque o comércio não é apenas uma questão económica, mas também de segurança.

A líder do Banco Central Europeu (BCE) falava na 62.ª Conferência de Segurança de Munique, numa mesa redonda sobre dependências comerciais e cadeias de abastecimento a nível mundial, onde sublinhou que a autoridade monetária da zona euro precisa de estar preparada para atuar num ambiente económico mais volátil.

“Somos a mais aberta das grandes economias. Agora, temos de fazer a transição para a autonomia estratégica”, defendeu, referindo-se às cadeias de abastecimento.

“Num mundo em que as dependências das cadeias de abastecimento se tornaram vulnerabilidades de segurança , a Europa deve ser uma fonte de estabilidade – para nós próprios e para os nossos parceiros”, vincou, considerando que “isso também faz parte da segurança europeia”.

Lagarde começou a intervenção dizendo que o facto de uma banqueira falar numa conferência de segurança sobre cadeias de abastecimento “é um sinal de como o nosso mundo mudou”, porque se isso acontecesse há uma década pareceria um engano mas hoje todos “reconhecem que o comércio é tanto uma questão de segurança quanto uma questão económica”.

Para a presidente do BCE, a Europa deve preparar a sua autonomia estratégica apostando em três eixos: independência, indispensabilidade e diversificação.

O primeiro passa por “reconstruir cadeias de abastecimento internas em tecnologias e consumos críticos para reduzir a dependência” externa, o segundo significa “desenvolver pontos fortes em áreas críticas ‘indispensáveis’ dessas cadeias de abastecimento” e o terceiro representa “distribuir as cadeias de abastecimento entre parceiros para que nenhuma interrupção isolada possa paralisar” a economia, detalhou Lagarde.

“A interdependência económica aprofundou-se substancialmente nas últimas décadas, criando redes complexas de fluxos comerciais transfronteiriços. O que antes era visto como uma fonte de estabilidade é agora uma fonte de vulnerabilidade: das perturbações globais como a pandemia à utilização deliberada das dependências como uma arma”, referiu.

De acordo com dados do BCE citados por Lagarde, “uma queda repentina de 50% no abastecimento por parte de fornecedores geopolíticamente distantes reduziria o valor acrescentado da indústria transformadora [europeia] em 2 a 3%, com o impacto concentrado nos equipamentos elétricos, produtos químicos e eletrónicos”.

Lagarde avidou ainda que “depender exclusivamente do comércio – mesmo no âmbito de alianças – também acarreta riscos”, porque “os parceiros de confiança nem sempre o permanecem”.

“Em alguns setores críticos, precisamos de desenvolver capacidade interna, mesmo que isso seja temporariamente mais caro”, apontou.

Christine Lagarde disse ainda que “o BCE precisa estar preparado para um ambiente mais volátil”, em que a política industrial é “mais assertiva”, em que “as tensões geopolíticas aumentam” e “as cadeias de abastecimento são interrompidas”, porque nesse cenário “é provável que o stress nos mercados financeiros se torne mais frequente”.

“Temos de evitar uma situação em que esse stress provoque vendas precipitadas de títulos denominados em euros nos mercados de financiamento globais, o que poderia prejudicar a transmissão da nossa política monetária”, sendo necessário criar a “confiança de que haverá liquidez em euros disponível, caso seja necessário”, explicou.

Temas: Christine Lagarde Banco Central Europeu BCE Conferência de Segurança de Munique

Europa

A visão de Lagarde para autonomia estratégica da Europa: independência, indispensabilidade e diversificação

Há 22 min

Cinco países europeus dizem ter provas de que Navalny foi envenenado: “Só o Estado russo tinha os meios, o motivo e o desrespeito pelo direito internacional” para realizar este homicídio

Hoje às 14:32

"Estão preparados para os desafios da guerra com a Rússia?", pergunta Zelensky aos líderes europeus

Hoje às 12:53
00:42

Von der Leyen: "A Europa tem de dar um passo em frente e assumir a sua responsabilidade"

Hoje às 11:53
Mais Europa

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Ontem às 06:50

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Ontem às 12:00

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

12 fev, 16:41

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Ontem às 10:23

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

12 fev, 13:44

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Hoje às 12:08
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

12 fev, 22:55

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

12 fev, 13:24

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:24

Proibição de redes sociais aos menores de 16 só funciona se houver uma "regulação interna". "A lei, por si só, não vai resolver o problema"

Ontem às 08:00