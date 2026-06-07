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Cinco anos depois, novo susto para Christian Eriksen. Tudo parece ter acabado bem novamente

Pedro Falardo
Há 1h e 24min
Christian Eriksen (AP/Hassan Ammar)
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Esta é a segunda vez que Eriksen desmaia em campo durante um jogo da sua seleção nacional. A outra situação ocorreu no primeiro jogo da Dinarmarca no Euro 2020, frente à Finlândia, no dia 12 de junho de 2021

Christian Eriksen passou por mais um susto na tarde deste domingo. Decorria o 66.º minuto do encontro particular entre Dinamarca e Ucrânia, na cidade de Odense, quando o médio caiu inanimado em campo.

Nas imagens, foi apenas possível ver o jogador dinamarquês a agarrar-se ao peito antes de cair, antes de a realização televisiva afastar as câmaras do local da ação. Poucos minutos depois, surgiu a indicação de que o centrocampista estava “em boas condições mediante as circunstâncias”.

A mensagem "O jogo terminou. Christian Eriksen encontra-se em boas condições, dadas as circunstâncias" foi exibida nos ecrãs gigantes do Nature Energy Park, em Odense, após o desmaio do médio (Bo Amstrup/EPA via Lusa)

Esta é a segunda vez que Eriksen desmaia em campo durante um jogo da sua seleção nacional. A outra situação ocorreu no primeiro jogo da Dinarmarca no Euro 2020, frente à Finlândia, no dia 12 de junho de 2021. Ao 42.º minuto, enquanto se preparava para receber a bola, o dinamarquês caiu inanimado no relvado, tendo sido prontamente assistido pelos colegas e equipas médicas.

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Na altura, foi necessário realizar manobras de reanimação e aplicar um desfilbrilhador ainda em campo. O jogador acabou por ser transportado de maca para fora do Parken Stadion, já consciente, e o jogo esteve suspenso.

No entanto, ao contrário do que aconteceu este domingo, a partida acabou por ser retomada, tendo a Finlândia ganho o encontro por 1-0.

Após o primeiro incidente, Eriksen acabou por colocar um cardioversor-desfibrilhador implantável (CDI) junto do coração, decisão que o médico da seleção dinamarquesa, Martin Boesen, justificou devido às “perturbações de ritmo cardíaco” que iria sofrer daí em diante.

Nessa altura, Christian Eriksen jogava pelo Inter de Milão e teve de rescindir contrato com o clube, dado que as leis do desporto em Itália não permitem que um atleta compita com um CDI.

Desde então, Eriksen atuou por Brentford, Manchester United e Wolfsburgo, onde se encontra atualmente.

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Temas: Christian Eriksen Eriksen
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