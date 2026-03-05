Filme "A Noiva!" transforma mito de Frankenstein numa história de amor monstruosa

Há 52 min

O filme “A Noiva!”, realizado por Maggie Gyllenhaal e protagonizado por Jessie Buckley e Christian Bale, reinventa a história da noiva de Frankenstein com uma estética punk feminista

O novo filme da Warner Bros. “A Noiva!”, que se estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses, é uma reimaginação da noiva de Frankenstein com o punk feminista de Maggie Gyllenhaal, que escreveu e realizou o filme protagonizado por Jessie Buckley e Christian Bale.

“Acredito que todos temos aspetos monstruosos dentro de nós, coisas que nos dizem que não são permitidas”, afirmou Maggie Gyllenhaal, numa conferência de lançamento do filme em que a Lusa participou. “Este filme é uma celebração de todas as partes de nós que não cabem dentro da caixa onde nos disseram que temos de caber”.

A ideia surgiu quando a realizadora assistiu ao filme de 1935 “A noiva de Frankenstein” e percebeu que a noiva só aparecia uns minutos e não dizia nada. Isso deixou-a curiosa sobre o que ela estaria a pensar e a sentir. “Especialmente porque se encontra numa situação louca em que foi ressuscitada sem consentimento para se tornar noiva de alguém que não conhecia”.

“A Noiva!” desvia o foco da história escrita por Mary Shelley em 1817 do monstro e do doutor que o criou para a morta desenterrada com o intuito de acabar com a solidão desse monstro. A ação passa-se em Chicago nos anos 1930, ecoando a época do filme original que inspirou esta reinvenção.

Frank, o monstro criado por Frankenstein, procura uma cientista genial e pede-lhe que o ajude a arranjar uma companheira porque se sente só. Juntos, desenterram uma jovem que fora assassinada e ressuscitam-na, com um resultado inesperado. Ela é barulhenta, indomável, inconformada e feminista, inspirando um movimento de outras mulheres que imitam o seu aspeto punk desalinhado.

Este visual foi um dos aspetos críticos, descreveu Maggie Gyllenhaal. “Queria que eles fossem uma combinação de algo imediatamente identificável como icónico e também enraizado na história e na humanidade”, afirmou. “Por isso, se vai usar um vestido em todo o filme, esse vestido tem de ser usado, suado, sangrado, rasgado e, ao mesmo tempo, fundamentalmente icónico”.

O cabelo descolorado e armado da noiva contrasta com marcas de tinta preta na cara, mãos e corpo, que foram tingidas quando a doutora Euphronius (Annette Bening) ressuscitou o cadáver, perante o olhar ansioso de Frank (Christian Bale).

“A primeira coisa que acontece quando Frank fala com ela é que tosse parte da tinta, como se estivesse a bloquear-lhe a garganta, o coração, as veias, a sua expressão”, descreveu Gyllenhaal. “Gosto que seja uma das primeiras coisas que acontece, porque nos inspirámos num filme em que ela não diz nada”.

Para Jessie Buckley, que filmou “A Noiva!” antes de "Hamnet” – que lhe rendeu uma nomeação para Melhor Atriz nos Óscares – esta foi uma boa oportunidade de dar voz a algo que antes estava silenciado.

“Ela não foi ressuscitada com uma ideia definida sobre si mesma. Ressuscita com enormes perguntas, mas é profundamente incorporada”, explicou Jessie Buckley. “Tem uma mente e um corpo ressuscitados de uma forma que nem ela própria espera. Está tão viva, é tão monstruosa da forma mais selvagem, brilhante, como um raio de laser”.

Buckley disse que foi “essencial” para ela e para a realizadora que a mente e o corpo da noiva estivessem em conversação profunda com a realidade dela. “Não está a gritar e a dizer que não. Pergunta onde está, o que é isto, o que é o amor, o que é o casamento”, continuou. “E o que tem para dizer a este mundo que ela acredita que pode contê-la inteira, não apenas uma parte de si”.

Do outro lado, o monstro interpretado por Christian Bale tem características que o diferenciam do que estamos habituados a ver nos contos de Frankenstein. “Era muito importante que ele se parecesse com alguém que realmente tivesse esta experiência. Não uma máscara de Halloween, mas o que seria se o queixo tivesse sido mesmo cosido ao pescoço”, disse Maggie Gyllenhaal.

O amor surge de forma gradual, provocador e emaranhado numa série de crimes por todo o país. “Para mim, o monstruoso é emocionante em termos de uma história de amor, de uma história de terror, de fantasmas e de todos os géneros em que estamos a tocar”, disse a realizadora. “A monstruosidade é que torna tudo realmente entusiasmante e vivo”.

“A Noiva!” conta ainda no elenco com Penélope Cruz (Myrna Mallow), Peter Sarsgaard (detetive Jake Wiles) e o irmão da realizadora, Jake Gyllenhaal (Ronnie Reed).

Na estreia portuguesa, “A Noiva!” inaugura o projeto da plataforma AMPLA de disponibilização de legendas descritivas e audiodescrição, para um filme por mês, em exibição nas salas de cinema.

O filme de Maggie Gyllenhaal terá assim, em todas as salas onde se estreia, legendas descritivas e audiodescrição disponíveis, através de uma aplicação no telemóvel (MovieReading), para espectadores cegos ou com baixa visão e para pessoas surdas ou com deficiência auditiva.