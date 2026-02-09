Nova Zelândia. Autor de massacre em 2019 recorre de sentença de prisão perpétua

Agência Lusa , AM
Há 1h e 3min
Brenton Tarrant

Ataque ocorreu em 15 de março de 2019

O autor do atentado contra duas mesquitas na cidade neozelandesa de Christchurch (leste da Ilha Sul) em 2019 apresentou esta segunda-feira um recurso para tentar anular a condenação a prisão perpétua pelo ataque em que morreram 51 pessoas.

O ataque ocorreu em 15 de março de 2019, quando o homem, de nacionalidade australiana, abriu fogo com armas semiautomáticas contra as pessoas reunidas em duas mesquitas de Christchurch e transmitiu ao vivo os disparos durante vários minutos. Antes do ataque, divulgou um manifesto na Internet.

Brenton Tarrant, que reconheceu os fatos e foi condenado em agosto de 2020 a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, alegou hoje, numa audiência por vídeo perante o Tribunal de Recurso de Auckland, que as condições durante o processo de sua detenção foram "tortuosas e desumanas", o que, segundo ele, o impediu de tomar decisões racionais ao declarar-se culpado.

Tarrant afirmou durante a audiência que qualquer expressão de arrependimento manifestada antes da sentença foi produto de um estado mental "irracional" provocado, segundo a alegação, pelo isolamento extremo e pela deterioração da sua saúde mental na prisão.

"Eu expressei algum remorso, mas foi induzido pelas condições de reclusão", afirmou aos juízes, em declarações recolhidas pela rádio pública neozelandesa RNZ.

Tarrant afirmou que foi "forçado" a declarar-se culpado em março de 2020 e que temia não conseguir defender-se adequadamente num eventual julgamento devido a tremores, bloqueios para falar e outros sintomas de instabilidade psicológica.

"Se tivesse outra opção, tê-la-ia escolhido", afirmou, reconhecendo que, em retrospetiva, solicitar um adiamento teria sido a decisão correta.

Conforme exposto na audiência, à qual Tarrant compareceu a partir da prisão de Auckland, avaliações psicológicas realizadas antes da sentença concluíram que estava em condições de enfrentar o julgamento e formular declarações de culpa, e os seus advogados na altura não levantaram dúvidas sobre a sua capacidade de dar instruções legais.

De acordo com um resumo judicial, o recurso de hoje foi apresentado fora do prazo, pelo que o tribunal deverá primeiro decidir se concede autorização para que o mesmo prossiga.

Caso o tribunal confirme a condenação, está prevista uma audiência separada para examinar um eventual recurso contra a pena imposta.

Após o massacre em março de 2019, o Governo neozelandês endureceu a legislação sobre armas e promoveu medidas para combater o extremismo violento 'online'.

A audiência do recurso está a ser realizada com fortes restrições de acesso, mas os familiares das vítimas puderam acompanhá-la por videoconferência.

Temas: Christchurch Mortos Ataque Nova Zelândia

Mundo

"Um dos piores de sempre". Trump ataca espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl

Há 44 min

Opositor venezuelano Juan Pablo Guanipa sequestrado horas após ser libertado

Há 49 min

Ex-magnata pró-democracia condenado por lei que silenciou dissidência em Hong Kong

Há 55 min

Nova Zelândia. Autor de massacre em 2019 recorre de sentença de prisão perpétua

Há 1h e 3min
Mais Mundo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

7 fev, 19:00

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

7 fev, 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

7 fev, 19:31

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Ontem às 08:00

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

7 fev, 22:00

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Mau tempo: Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete com várias estradas inundadas

7 fev, 18:19

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Ontem às 17:00