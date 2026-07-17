Colisão frontal em Lisboa faz dois mortos e cinco feridos. Avenida da Índia cortada nos dois sentidos

Há 1h e 32min

O acidente envolveu três viaturas, duas delas em choque frontal. Um terceiro veículo colidiu contra o separador da linha férrea

Uma colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, fez esta manhã dois mortos e cinco feridos, um em estado grave, apurou a CNN Portugal.

Inicialmente, foi reportada apenas uma vítima mortal, mas um dos feridos graves acabou por morrer a caminho do hospital.

O alerta foi recebido às 09:58 para uma colisão rodoviária.

Foto CNN

O acidente envolveu três viaturas, duas delas em choque frontal. Um terceiro veículo colidiu contra o separador da linha férrea.

A primeira vítima mortal é uma mulher de 75 anos, que à chegada dos meios de socorro se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. A segunda vítima mortal é o marido, também de 75 anos, um dos feridos graves e que morreu a caminho do hospital.

O acidente ocorreu perto do Museu dos Coches, estando a Avenida da Índia cortada nos dois sentidos entre o museu e o cruzamento do Hospital Egas Moniz.

De acordo com o site da Proteção Civil, para o local foram destacados 20 operacionais e oito veículos, entre bombeiros, INEM e PSP.