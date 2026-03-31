Explosão em túnel na China faz quatro mortos e nove feridos

Agência Lusa , AM
Há 14 min
Emergência

Autoridades estão a apurar as causas da explosão

Quatro pessoas morreram e outras nove ficaram feridas numa explosão ocorrida no interior de um túnel em construção na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

O incidente ocorreu na segunda-feira, nas obras de um troço de uma autoestrada que liga as províncias de Hubei e Sichuan, podendo ter sido provocado por uma eventual fuga de gás, segundo as investigações preliminares.

Citadas pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua, fontes da Comissão de Transportes do distrito de Wanzhou, em Chongqing, indicaram que a deflagração provocou inicialmente 12 feridos, dos quais três acabaram por morrer no hospital, somando-se a uma quarta vítima mortal cujo corpo foi encontrado no interior do túnel.

A área do acidente foi isolada, enquanto as autoridades prosseguem a investigação para apurar as causas da explosão.

Temas: Chongqing Hubei China Mortos Feridos

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