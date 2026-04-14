Quatro mortos na rutura de tubagem numa central hidráulica no centro da China

Agência Lusa , AM
Há 1h e 28min
Emergência

Autoridades municipais abriram uma investigação para apurar as causas do acidente

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Quatro trabalhadores morreram numa estação hidráulica na cidade chinesa de Chongqing devido à rutura de uma tubagem que provocou uma descarga massiva de água, noticiaram esta terça-feira órgãos de comunicação locais.

O acidente ocorreu na manhã de domingo em instalações situadas no distrito de Fuling, tendo inicialmente causado duas vítimas mortais e o desaparecimento de outras duas, cujos corpos foram encontrados horas mais tarde, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

A central onde ocorreu a rutura do conduto é de classe IV, segundo as autoridades municipais, que abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.

A China regista com frequência acidentes industriais, sobretudo em setores como a mineração ou a produção de fogo-de-artifício, onde persistem falhas de segurança apesar do reforço das regulações nos últimos anos.

Temas: Chongqing Fuling Mortos China

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