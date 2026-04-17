Visita do primeiro-ministro de Taiwan ao Japão gera mal-estar em Tóquio

Há 1h e 19min

Primeiro-ministro taiwanês defendeu que a viagem teve caráter privado e foi financiada com recursos próprios, negando ter mantido encontros com responsáveis políticos japoneses

A recente visita ao Japão do primeiro-ministro taiwanês, para assistir a um jogo de basebol gerou mal-estar entre responsáveis japoneses, que consideram que Taipé não geriu a deslocação com a devida prudência, segundo a imprensa local.

A estadia de Cho Jung-tai, de apenas um dia, foi a primeira visita de um chefe de Governo taiwanês em funções ao Japão em mais de meio século, após a rutura de relações diplomáticas entre as duas partes em 1972.

O primeiro-ministro taiwanês defendeu que a viagem teve caráter privado e foi financiada com recursos próprios, negando ter mantido encontros com responsáveis políticos japoneses.

Segundo fontes citadas pelo portal noticioso Nikkei Asia, existe descontentamento entre funcionários nipónicos com a publicidade dada à deslocação, que deveria ter passado despercebida, mas que se tornou “rapidamente” notícia em Taiwan.

“As fugas de informação dão a Pequim pretextos convenientes para dizer que Japão e Taiwan são causadores de instabilidade (...). O comportamento de divulgar a visita do primeiro-ministro está a minar as relações de Taiwan com o Japão, bem como os seus esforços para estabilizar os laços com Washington”, indicou uma fonte ao jornal japonês.

O Governo chinês acusou as autoridades taiwanesas de levarem a cabo “provocações com vista à independência” após a visita de Cho, instando também o Japão a “corrigir os seus erros” e a “deixar de manipular e realizar ações imprudentes na questão de Taiwan”.

As relações entre China e Japão atravessam um período delicado desde que, no final de 2025, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que as Forças de Autodefesa poderiam intervir em caso de conflito no Estreito de Taiwan, declarações que suscitaram forte reação de Pequim, com pressões comerciais e exigências de retratação.

O Japão reconheceu a República Popular da China como o único Governo legítimo da China num documento conjunto de 1972, quando ambos os países normalizaram relações diplomáticas e Tóquio rompeu laços com Taipé.

Desde então, o Japão mantém intercâmbios não governamentais com Taiwan, embora os vínculos entre Taipé e Tóquio se tenham reforçado nos últimos anos.

A China considera Taiwan, território autogovernado desde 1949, como parte inalienável do seu território e tem reiterado que não renuncia ao uso da força para assumir o controlo da ilha.