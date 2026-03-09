Japão recebe primeiro-ministro taiwanês pela primeira vez desde 1972

Agência Lusa , AM
Há 1h e 7min
Cho Jung-tai (AP)

Cho Jung-tai visitou o Japão no sábado e assistiu a um jogo entre Taiwan e República Checa, no Tokyo Dome

O Japão recebeu recentemente o primeiro-ministro taiwanês, na primeira vez que um oficial em funções de Taiwan visita o país desde 1972.

Segundo a Agência Central de Notícias de Taiwan, Cho Jung-tai visitou o Japão no sábado e assistiu a um jogo entre Taiwan e República Checa, no Tokyo Dome, no âmbito do Clássico Mundial de Baseball, o principal torneio internacional de baseball entre seleções.

No entanto, não teve qualquer contacto com responsáveis do executivo durante a visita que realizou ao Japão no fim de semana.

Segundo indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês à agência de notícias France-Presse (AFP), tratou-se da primeira deslocação ao arquipélago de um primeiro-ministro taiwanês em funções desde 1972, com exceção de uma escala forçada por um tufão em 2004, realizada por Yu Shyi-kun.

O Japão cortou relações diplomáticas com Taiwan em 1972, assumindo desde então relações oficiais com a República Popular da China. Desde essa altura, qualquer visita por parte de oficiais do Governo taiwanês só é possível em contextos não oficiosos.

Segundo a constituição de Taiwan, o primeiro-ministro é o chefe de Governo, nomeado pelo Presidente, e responsável por liderar as políticas administrativas, apresentar relatórios ao parlamento e dirigir os ministérios.

Cho foi nomeado primeiro-ministro de Taiwan, conhecida oficialmente como República da China, em maio de 2024 após a eleição do Presidente William Lai Ching-te.

A viagem de Cho, que segundo a imprensa taiwanesa foi acompanhado pelo representante de facto de Taiwan no Japão e pelo ministro taiwanês do Desporto, ocorre num contexto de forte deterioração das relações entre o Japão e a China.

“Não houve qualquer contacto com responsáveis do Governo japonês”, declarou à AFP o porta-voz do executivo nipónico, Minoru Kihara.

“Estamos ao corrente das informações sobre a visita e sabemos que a parte taiwanesa explica que se tratou de uma visita privada”, acrescentou Kihara.

De regresso a Taiwan, Cho declarou no domingo que se tratava de “um período de férias e de descanso”.

“A viagem foi financiada a título pessoal e constituiu uma atividade privada. A única atividade prevista era apoiar a equipa de Taiwan juntamente com os nossos concidadãos. Não havia qualquer outro objetivo, e por isso não há mais comentários”, afirmou Cho.

As tensões sino-japonesas foram reavivadas em novembro por declarações da primeira-ministra nipónica, Sanae Takaichi, sugerindo que uma intervenção militar do país seria possível em caso de ataque chinês contra Taiwan, ilha que Pequim reivindica.

Pequim ainda não reagiu oficialmente à visita de Cho.

Temas: Cho Jung-tai Taiwan Japão

Ásia

Japão recebe primeiro-ministro taiwanês pela primeira vez desde 1972

Há 1h e 7min

China investigou 40 mil pessoas por corrupção em 2025

Há 2h e 22min

Japão instala primeiro míssil de longo alcance desenvolvido no país

Há 2h e 36min
07:15

"Sempre que os EUA se envolvem no Médio Oriente, deixam mais a descoberto espaço que a China pode aproveitar"

7 mar, 19:36
Mais Ásia

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

7 mar, 15:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Ontem às 09:00

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

7 mar, 09:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19

Países do Golfo Pérsico condenam "ataques nefastos" ao Kuwait e Bahrein

Ontem às 07:59