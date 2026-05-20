China dá um velado murro nos queixos a Trump e estende o tapete a Putin

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"Um dia de separação parece três outonos", diz Putin sobre a proximidade da Rússia com a China. Os dois países têm um adversário em comum

Pequim — O líder chinês, Xi Jinping, elogia as relações com a Rússia como sendo as de uma força de "calma no meio do caos". Fá-lo durante um encontro com Vladimir Putin em Pequim esta quarta-feira, dias depois ter recebido o presidente dos EUA, Donald Trump, para uma cimeira histórica entre os EUA e a China.

Xi aludiu a uma situação internacional cada vez mais conturbada – e lançou um golpe indireto aos EUA –, ao sentar-se com Putin no Grande Salão do Povo para reuniões que deram início à visita de Estado de cerca de 24 horas do líder russo à capital chinesa.

"A situação internacional é marcada por turbulência e transformação interligadas, enquanto correntes hegemónicas unilaterais se alastram", afirmou Xi, utilizando a linguagem típica de Pequim para criticar o que considera uma extrapolação da política externa americana.

Perante isto, a China e a Rússia devem reforçar a sua "coordenação estratégica abrangente", afirmou Xi, de acordo com os meios de comunicação estatais chineses.

O líder chinês abordou diretamente a guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, afirmando que o seu "fim precoce" ajudará a reduzir as perturbações no abastecimento energético, nas cadeias de abastecimento e no comércio.

"Uma cessação abrangente da guerra não admite demora, reiniciar as hostilidades é ainda menos desejável e persistir nas negociações é particularmente importante", afirmou Xi.

Putin – cujas forças armadas continuam a travar uma guerra na Ucrânia – está a realizar a sua 25.ª visita oficial à China durante o seu quarto de século como líder da Rússia e a sua primeira desde o início do novo conflito no Médio Oriente.

Xi e Putin reforçaram significativamente a coordenação entre os seus países nas áreas do comércio, da diplomacia e da segurança nos últimos anos, impulsionados em conjunto por atritos partilhados com os EUA e pelo objetivo de remodelar uma ordem mundial que consideram injustamente dominada pelo Ocidente.

Nas suas observações iniciais, Putin afirmou que as relações China-Rússia tinham atingido um "nível sem precedentes" – e estavam entre os "principais fatores estabilizadores na cena internacional".

Xi Jinping e Vladimir Putin em Pequim esta quarta-feira, dias depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter visitado a China para uma cimeira com o líder chinês, no contexto da guerra entre os EUA e o Irão. Foto: serviço de Imprensa do Kremlin/Anadolu via Getty Images

Nas suas observações iniciais, Putin aludiu também aos laços pessoais estreitos entre si e o líder chinês, que já se encontraram mais de 40 vezes. E utilizou uma expressão idiomática chinesa que se traduz como "Um dia de separação parece três outonos", usada para enfatizar a tristeza de estarem separados.

Espera-se que o dia de reuniões entre Putin e Xi se concentre na expansão da sua parceria "sem limites" – ao mesmo tempo que dá aos dois a oportunidade de discutir a visita de Trump e as guerras na Ucrânia e no Irão.

Putin sugeriu que a energia, a indústria, a agricultura, os transportes e a alta tecnologia seriam outros temas na agenda.

"No meio da crise no Médio Oriente, a Rússia continua a manter o seu papel de fornecedor fiável de recursos, enquanto a China continua a ser um consumidor responsável desses recursos", disse ele a Xi.

Um papel duplo para Pequim

Para Xi, receber os líderes dos EUA e da Rússia — duas nações envolvidas em conflitos — no espaço de poucos dias é uma bênção, uma vez que pretende consolidar a reputação da China como potência global.

A recepção a Putin no exterior do monumental Grande Salão, na quarta-feira de manhã, teve todos os tratos de uma típica recepção de visita de Estado, que Pequim também concedeu a Trump na semana passada.

Xi e um grupo de altos funcionários apertaram a mão do presidente russo, antes de os líderes, com ar descontraído, ficarem ombro a ombro durante uma salva de tiros, enquanto uma banda militar tocava e as bandeiras russa e chinesa tremulavam ao fundo.

As crianças acenavam com bandeiras e flores à medida que os líderes passavam – um elemento da cerimónia da semana passada que divertiu visivelmente Trump.

Serviço de Imprensa do Kremlin/Anadolu via Getty Images

Essas imagens pareciam destinadas a sublinhar o alinhamento duradouro e cada vez mais profundo entre a China e a Rússia, mesmo enquanto ambos os governos alteram a sua relação com os EUA.

As duas partes estão a celebrar o 25.º aniversário do seu "Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável" de 2001, que resolveu atritos fronteiriços de longa data e inaugurou um novo período de cooperação.

Espera-se também que ambos saúdem o que consideram uma nova direção para as relações internacionais – uma direção destinada a servir os seus objetivos estratégicos e na qual os EUA já não são a superpotência global.

Mas por trás da pompa e dos clichés, Putin também se encontra perante Xi numa posição muito mais fraca do que durante a sua última visita a Pequim, em setembro.

Dias antes da sua chegada, a Ucrânia lançou o que a comunicação social russa descreveu como o maior ataque a Moscovo em mais de um ano, visando a capital com mais de 500 drones. A Rússia também tem vindo a perder terreno para a Ucrânia, tendo sofrido no mês passado o que os analistas consideram a primeira perda líquida de território desde agosto de 2024.

Xi poderá aproveitar a relação cada vez mais desigual entre os dois países — com a economia russa fortemente dependente da China — para pressionar por vitórias para Pequim na cooperação energética, numa altura em que o conflito no Médio Oriente está a restringir o acesso de Pequim ao petróleo bruto.