A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - e por que isso é um problema para os EUA

Nos últimos cinco anos, a China intensificou a sua produção de submarinos nucleares ao ponto de lançar submarinos mais rapidamente do que os Estados Unidos, ameaçando anular uma vantagem de poder naval que há muito pertence a Washington, segundo um novo relatório.

O aumento da frota de submarinos nucleares da Marinha do Exército de Libertação Popular inclui tanto submarinos de mísseis balísticos como submarinos de ataque, refere o relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS).

Entre 2021 e 2025, a construção de submarinos pela China superou a dos EUA tanto em número de submarinos lançados (10 contra 7) como em tonelagem (79.000 contra 55.500), refere o relatório, que analisou imagens de satélite de estaleiros navais para estimar a construção naval chinesa.

Pequim não divulga o número total de submarinos na sua frota.

Trata-se de uma mudança drástica em relação ao período de 2016 a 2020, quando a China produziu apenas três submarinos (23.000 toneladas) contra os sete da Marinha dos EUA (55.500 toneladas), de acordo com a análise do IISS.

Os números referem-se a submarinos lançados, mas não necessariamente concluídos e adicionados à frota em serviço ativo, onde os EUA ainda mantêm uma grande vantagem.

No início de 2025, a China possuía 12 submarinos nucleares em serviço ativo, seis submarinos de mísseis balísticos e seis submarinos de mísseis guiados ou de ataque, de acordo com o relatório "Military Balance 2025" do IISS. Os EUA possuíam 65 submarinos no total, sendo 14 deles submarinos de mísseis balísticos.

A China mantém também uma grande frota de submarinos de propulsão convencional, com 46 unidades, de acordo com o "Military Balance".

Os Estados Unidos não possuem nenhum submarino movido a propulsão convencional que – ao contrário dos submarinos movidos a energia nuclear – necessita de ser reabastecido regularmente.

Para acomodar o crescimento da sua frota de submarinos nucleares, Pequim expandiu significativamente o estaleiro de Huludao da Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co., no norte da China, de acordo com o relatório intitulado "Tempo de prosperidade em Bohai".

A informação surge após um relatório do Serviço de Investigação do Congresso (CRS) apresentado ao Congresso no mês passado, que apontava que a Marinha dos EUA está muito aquém da sua meta de construção de dois submarinos de ataque da classe Virginia por ano, com os estaleiros americanos a entregarem apenas 1,1 a 1,2 submarinos por ano desde 2022.

Os EUA também estão a construir novos submarinos de mísseis balísticos da classe Columbia, mas este programa tem pelo menos um ano de atraso, sendo que o primeiro da classe, o USS District of Columbia, não está previsto ser entregue à Marinha antes de 2028, como declarou o almirante responsável pelo programa ao Breaking Defense na semana passada.

"O maior número de submarinos na água representa um desafio crescente para os EUA e outros países ocidentais, que lutam para aumentar a sua própria produção", refere o relatório do IISS.

O relatório do IISS destaca dois submarinos de mísseis balísticos Tipo 094 (SSBNs) que foram lançados no estaleiro de Huludao. Com a capacidade de disparar mísseis balísticos com ogivas nucleares, os Tipo 094 reforçam a crescente tríade nuclear de Pequim, composta por mísseis balísticos intercontinentais e bombardeiros terrestres, refere o relatório.

E a China tem submarinos nucleares de mísseis balísticos (SSBNs) ainda melhores em desenvolvimento, segundo o IISS.

“Espera-se que o Type-096 comece a ser produzido em Bohai nesta década, entrando ao serviço no final da década de 2020 ou no início da década de 2030”, refere o relatório.

Além dos SSBN, os números de lançamentos de propulsão nuclear da Marinha do Exército de Libertação Popular (PLA) nos últimos cinco anos incluem pelo menos seis submarinos de mísseis guiados (SSGN), de acordo com o relatório. Estas embarcações possuem o sistema de lançamento vertical (VLS), que poderá ser utilizado para disparar os novos mísseis antinavio de alta velocidade exibidos no desfile do Dia da Vitória da China, em Pequim, no passado outono.

Mas o relatório do IISS não traz apenas más notícias para Washington e os seus aliados. “Os projetos chineses ficam quase certamente atrás dos submarinos americanos e europeus em termos de qualidade”, refere o relatório.

Acredita-se que os submarinos chineses mais modernos não são tão silenciosos como os americanos, deixando a vantagem da furtividade para a Marinha dos EUA.

Ainda assim, os especialistas afirmam que, em combate naval, a força maior prevalece, geralmente. E a China já possui a maior frota mundial de contratorpedeiros, fragatas e navios de combate de superfície.

Entretanto, Washington tem lutado para acompanhar o ritmo. O secretário da Marinha, John Phelan, declarou no verão passado, numa audiência na Câmara dos Representantes dos EUA, que a construção naval americana estava numa situação crítica.

“Todos os nossos programas estão uma confusão”, disse Phelan. “Acho que o nosso melhor programa está com seis meses de atraso e 57% acima do orçamento… Esse é o melhor”, testemunhou.

Em relação ao número de submarinos nos próximos cinco anos, o relatório do Serviço de Investigação do Congresso (CRS) refere que o número de submarinos de ataque dos EUA deverá atingir o “fundo do vale”, com 47 em 2030, à medida que os submarinos de ataque da classe Los Angeles, já obsoletos, forem retirados.

Não é esperado um aumento para 50 submarinos de ataque até 2032 – caso as metas de construção sejam atingidas –, refere o relatório. Mas observa que os planos de vender três a cinco submarinos da classe Virginia à Austrália, como parte do acordo AUKUS, podem prejudicar os planos de aumentar a frota americana a curto prazo.

O relatório do CRS refere que o iminente "vale" da força de submarinos foi observado pela primeira vez em 1995 e acrescenta que "isto pode levar a um período de maior tensão operacional para a força de submarinos nucleares e, talvez, a um período de enfraquecimento da dissuasão convencional contra potenciais adversários, como a China".