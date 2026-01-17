"Estás morto?". A pergunta mórbida de uma App que se tornou viral na China

Há 19 min

A premissa é simples: se os utilizadores não entrarem na aplicação durante alguns dias seguidos, é enviada um alerta automático para o contacto de emergência do utilizador. O impacto está a ser enorme

Nas últimas semanas, uma aplicação com um nome mórbido conquistou a China, abordando a solidão generalizada e a insatisfação dos jovens no segundo país mais populoso do mundo.

A aplicação, chamada “Estás morto?", e voltada para quem mora sozinho, tem uma premissa simples: os utilizadores devem fazer "check-in" na aplicação todos os dias. Se tal não acontecer ao longo de vários dias, a aplicação envia uma notificação automática ao contacto de emergência do utilizador.

Nas últimas semanas, a aplicação tornou-se viral, chegando ao topo do ranking de aplicações pagas da App Store da Apple no sábado, de acordo com o tablóide estatal Global Times. Desde então, ele tem sido destaque nos média internacionais, causando um aumento tão grande nas descargas que a aplicação mudou a imagem e introduziu uma taxa de assinatura.

Esta viralidade reflete uma tendência mais ampla na China, país com 1,4 mil milhões de habitantes: um aumento no número de pessoas que moram sozinhas, muitas vezes sentindo-se isoladas ou em dificuldades para manter o seu bem-estar.

Até 2030, poderá haver até 200 milhões de famílias com uma única pessoa no país, de acordo com o Global Times, citando instituições de pesquisas imobiliárias.

Há algumas razões para isto. O rápido envelhecimento da população do país significa que há um número crescente de idosos que vivem sozinhos. Ao longo da última década, centenas de milhões de jovens migraram das suas cidades natais para encontrar trabalho em cidades distantes, deixando para trás aldeias vazias e pais idosos isolados.

Entre os jovens, há uma tendência geral de queda nos casamentos e namoros. O número de novos casamentos na China em 2024 caiu para um nível recorde desde que o governo começou a divulgar dados em 1986 — refletindo um declínio paralelo nas taxas de natalidade que as autoridades tentaram reverter sem sucesso.

Acrescente-se a isto um sentimento generalizado de depressão, ansiedade e desilusão que aumentou nos últimos anos, juntamente com números recordes de desemprego entre os jovens – e consegue entender-se por que razão uma aplicação com um nome tão sombrio pode ter tido impacto entre utilizadores de todo o país.

"Sozinho mas não em solidão, segurança ao seu lado", diz a descrição da aplicação na App Store, acrescentando que ela visa atingir "um trabalhador de escritório solitário, um estudante que mora longe de casa ou qualquer pessoa que opte por um estilo de vida solitário".

Desaparecer é "a coisa mais assustadora"

Muitos utilizadores de redes sociais acolheram receberam bem a aplicação, dizendo que se sentiram vistos ou confortados.

"Pela primeira vez, alguém se preocupa em saber se estou vivo ou morto", escreveu um deles na plataforma de blogues Weibo.

"Esta aplicação de 8 yuans é, de alguma forma, o último resquício de dignidade para tantos jovens que vivem sozinhos. A coisa mais assustadora não é a solidão — é desaparecer", escreveu outro utilizador, referindo-se ao custo da aplicação (cerca de um euro).

Esta resposta mostra como a aplicação “explora esse sentimento de atomização, de estar preso sozinho, isolado em termos de jornadas de trabalho muito longas”, diz Stuart Gietel-Basten, professor de ciências sociais e políticas públicas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong.

“Muitos jovens... não têm conseguido ter a vida social que gostariam.”

No entanto, acrescenta, a sociedade chinesa deve usar a excitação em torno desta aplicação como ponto de partida para encontrar maneiras de apoiar melhor tanto os idosos solitários quanto os jovens.

“Se uma aplicação ou uma tecnologia como esta puder impedir que uma pessoa morra sozinha ou tire a sua própria vida, e proporcionar apenas um pequeno pedaço de conexão, é claro que isso é positivo”, declara. “Mas o que você nunca iria querer é que isso substituísse interações sociais mais significativas.”

Hu Xijin, especialista e ex-editor do Global Times, elogia a aplicação por ajudar idosos solitários, mas sugere renomeá-lo para "Estás vivo?".

A aplicação parece ter ouvido o pedido, anunciando na terça-feira que adotará o nome “Demumu” na sua aplicação global, após atrair grande atenção de utilizadores estrangeiros. A empresa afirma que também aumentará o preço do aplicativo de 1 para 8 yuans (de cerca de 12 cêntimos para quase um euro).

No entanto, o novo nome ainda contém uma referência subtil ao seu antecessor. O “de” em “Demumu” deriva da palavra inglesa “death” (morte), enquanto “mumu” foi acrescentado para dar uma sensação mais amigável, disseram os promotores da aplicação a um meio de comunicação social afiliado ao Estado.

Numa publicação anterior no Weibo, os criadores agradeceram aos utilizadores e aos média pela cobertura, explicando que são uma equipa de três cofundadores nascidos após 1995.

"Sentimo-nos honrados e profundamente gratos por receber tanta atenção", disse a equipa no comunicado, de acordo com o Global Times.