MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

China e Rússia iniciam exercícios navais conjuntos no mar Amarelo e no Pacífico

Agência Lusa , MJC
Há 15 min
Marinha da China (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os dois países estabeleceram um comando conjunto, integrado por elementos das marinhas chinesa e russa, e os exercícios, designados Interação Marítima 2026, decorrem em três fases: concentração de forças, planeamento em porto e operações no mar

A China e a Rússia iniciaram esta segunda-feira exercícios navais conjuntos em Qingdao (nordeste chinês), que decorrerão até 13 de julho no mar Amarelo e no Pacífico, anunciaram a agência Xinhua e o ministério da Defesa russo.

Segundo a Xinhua, os dois países estabeleceram um comando conjunto, integrado por elementos das marinhas chinesa e russa, e os exercícios, designados Interação Marítima 2026, decorrem em três fases: concentração de forças, planeamento em porto e operações no mar.

A fase de concentração terminou no domingo e, após a cerimónia de abertura, as duas marinhas realizaram exercícios de coordenação tática e de comando, acrescentou a agência oficial.

O comando conjunto definiu ainda os principais objetivos da fase marítima, durante a qual os navios participantes vão operar em águas próximas de Qingdao para realizar exercícios de reconhecimento conjunto, defesa aérea e antimíssil, bem como treinos com recurso a fogo real.

O ministério da Defesa russo indicou anteriormente, através da rede social Telegram, que um destacamento da Frota russa do Pacífico chegou a Qingdao com o cruzador Variag, a corveta Rezkiy, o submarino Ufa e o navio de salvamento Igor Belousov.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Do lado chinês participam os contratorpedeiros Anshan e Kaifeng, a fragata Wuhu, um submarino diesel-elétrico da classe Yuan, o navio de reabastecimento Kekexilihu e o navio de salvamento Yangchenghu, segundo a mesma fonte.

As manobras incluem operações conjuntas de busca e salvamento, guerra antissubmarina, defesa aérea, exercícios de artilharia, além da participação de fuzileiros navais dos dois países e apoio da aviação naval.

O ministério da Defesa chinês anunciou no domingo que as marinhas da China e da Rússia realizariam este mês exercícios em águas e espaço aéreo chineses, seguidos de uma operação de "patrulhamento marítimo conjunto" em "áreas relevantes" do Pacífico.

Pequim indicou então que as manobras fazem parte do plano anual de cooperação entre as Forças Armadas dos dois países e visam "responder conjuntamente aos desafios de segurança" e "proteger a paz e a estabilidade regionais".

Os exercícios decorrem numa altura de intensa atividade militar chinesa no Pacífico Ocidental, depois de a marinha do Exército de Libertação Popular ter lançado hoje um míssil estratégico, equipado com uma ogiva simulada, a partir de um submarino nuclear para águas do Pacífico.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As manobras coincidem também com o aumento das tensões em torno de Taiwan e com o agravamento das fricções entre Pequim e Tóquio devido à presença de navios chineses nas proximidades da ilha japonesa de Yonaguni e às restrições impostas pela China à exportação para entidades japonesas ligadas ao setor da defesa.

A China e a Rússia realizam exercícios militares conjuntos de forma regular desde que, no início de 2022, pouco antes da invasão russa da Ucrânia, anunciaram uma parceria estratégica reforçada, entretanto aprofundada através de manobras conjuntas, patrulhas aéreas e contactos frequentes entre os comandos militares.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: China Rússia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

China e Rússia iniciam exercícios navais conjuntos no mar Amarelo e no Pacífico

Há 15 min

Pelo menos 15 mortos em confrontos numa prisão no Sri Lanka

Há 20 min

Upskirting, o crime de filmar por baixo das saias, é um problema antigo no Japão. Agora, as crianças estão a tornar-se as autoras destes crimes

4 jul, 16:00

Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

3 jul, 09:05
Mais Ásia

Mais Lidas

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Ontem às 11:07

"Despedi-me, e essa foi a última vez que o vi": a Rússia prometeu um bom emprego a estes homens e eles acabaram presos no "inferno"

Ontem às 12:00

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Mundial 2026: Brasil 1-2 Noruega (fim)

Ontem às 20:45