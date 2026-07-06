China e Rússia iniciam exercícios navais conjuntos no mar Amarelo e no Pacífico

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Os dois países estabeleceram um comando conjunto, integrado por elementos das marinhas chinesa e russa, e os exercícios, designados Interação Marítima 2026, decorrem em três fases: concentração de forças, planeamento em porto e operações no mar

A China e a Rússia iniciaram esta segunda-feira exercícios navais conjuntos em Qingdao (nordeste chinês), que decorrerão até 13 de julho no mar Amarelo e no Pacífico, anunciaram a agência Xinhua e o ministério da Defesa russo.

Segundo a Xinhua, os dois países estabeleceram um comando conjunto, integrado por elementos das marinhas chinesa e russa, e os exercícios, designados Interação Marítima 2026, decorrem em três fases: concentração de forças, planeamento em porto e operações no mar.

A fase de concentração terminou no domingo e, após a cerimónia de abertura, as duas marinhas realizaram exercícios de coordenação tática e de comando, acrescentou a agência oficial.

O comando conjunto definiu ainda os principais objetivos da fase marítima, durante a qual os navios participantes vão operar em águas próximas de Qingdao para realizar exercícios de reconhecimento conjunto, defesa aérea e antimíssil, bem como treinos com recurso a fogo real.

O ministério da Defesa russo indicou anteriormente, através da rede social Telegram, que um destacamento da Frota russa do Pacífico chegou a Qingdao com o cruzador Variag, a corveta Rezkiy, o submarino Ufa e o navio de salvamento Igor Belousov.

Do lado chinês participam os contratorpedeiros Anshan e Kaifeng, a fragata Wuhu, um submarino diesel-elétrico da classe Yuan, o navio de reabastecimento Kekexilihu e o navio de salvamento Yangchenghu, segundo a mesma fonte.

As manobras incluem operações conjuntas de busca e salvamento, guerra antissubmarina, defesa aérea, exercícios de artilharia, além da participação de fuzileiros navais dos dois países e apoio da aviação naval.

O ministério da Defesa chinês anunciou no domingo que as marinhas da China e da Rússia realizariam este mês exercícios em águas e espaço aéreo chineses, seguidos de uma operação de "patrulhamento marítimo conjunto" em "áreas relevantes" do Pacífico.

Pequim indicou então que as manobras fazem parte do plano anual de cooperação entre as Forças Armadas dos dois países e visam "responder conjuntamente aos desafios de segurança" e "proteger a paz e a estabilidade regionais".

Os exercícios decorrem numa altura de intensa atividade militar chinesa no Pacífico Ocidental, depois de a marinha do Exército de Libertação Popular ter lançado hoje um míssil estratégico, equipado com uma ogiva simulada, a partir de um submarino nuclear para águas do Pacífico.

As manobras coincidem também com o aumento das tensões em torno de Taiwan e com o agravamento das fricções entre Pequim e Tóquio devido à presença de navios chineses nas proximidades da ilha japonesa de Yonaguni e às restrições impostas pela China à exportação para entidades japonesas ligadas ao setor da defesa.

A China e a Rússia realizam exercícios militares conjuntos de forma regular desde que, no início de 2022, pouco antes da invasão russa da Ucrânia, anunciaram uma parceria estratégica reforçada, entretanto aprofundada através de manobras conjuntas, patrulhas aéreas e contactos frequentes entre os comandos militares.