Há uma nova purga no exército chinês: principal general sob invetigação por "violações graves da disciplina"

Há 1h e 17min

O mais alto oficial das forças armadas da China está a ser investigado por suspeitas de "violações graves da disciplina e da lei", anunciou este sábado o Ministério da Defesa do país.

Zhang Youxia, o mais veterano dos dois vice-presidentes da poderosa Comissão Militar Central, é a figura mais recente a cair numa purga que se prolonga há vários meses no seio da hierarquia militar.

Analistas acreditam que este processo de afastamentos tem como objetivo reformar as forças armadas e, simultaneamente, garantir a lealdade absoluta ao líder chinês, Xi Jinping, que também preside à referida comissão. Estas medidas inserem-se numa campanha anticorrupção mais ampla que, desde a ascensão de Xi ao poder em 2012, já puniu mais de 200 mil funcionários e quadros do Estado.

Um outro membro da comissão, Liu Zhenli, também foi colocado sob investigação pelo Partido Comunista Chinês, refere o comunicado do Ministério da Defesa. Liu é o chefe do Estado-Maior do Departamento de Estado-Maior Conjunto da comissão, o órgão de cúpula militar na China.

O comunicado oficial não forneceu detalhes sobre a natureza das alegadas irregularidades.

Zhang, de 75 anos, ingressou no Exército de Libertação Popular em 1968, sendo um general oriundo das forças terrestres. Em outubro passado, o Partido Comunista já tinha expulsado o outro vice-presidente da comissão, He Weidong, substituindo-o por Zhang Shengmin.